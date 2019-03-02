等紅綠燈驚見「機車6貼」！網友找到隱形第4隻：好想幫忙載

▲「柴柴小家庭」要出發去玩囉！（圖／有點毛毛的／網友Ting Ru‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

嗶嗶嗶～超載囉！網友Ting Ru2日在《有點毛毛的》寵物社團PO文，分享一張很可愛的照片！內容是一名機車騎士雙載外，腳踏板還載著赤柴與白柴，後座男子則抱著兩隻可愛柴犬。此景非常溫馨，宛如一家人要出去黑皮，網友看完直呼好萌外，也笑說「好想幫忙載」！

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照片中，所有機車正在等待紅綠燈。只見繫著狗鍊、站在踏板上的兩隻柴神情凝重，兩隻直挺挺地站穩穩，淡定往前方觀望，後方的赤柴則是舒服地趴在乘客大腿上。以為就3隻柴柴，殊不知牠的上方還有一坨黑黑的東西，發現是另隻黑色的汪星人，隱身於夾縫中！這樣的「機車6貼」場景，不免讓人覺得超厲害，把機車發揮得淋漓盡致。

▲黑色柴柴：哇～底～家～啦！



原PO貼出照片吸引上千人按讚，並笑說，「好厲害，好可愛，好想幫忙載～有四隻喔！」；網友紛紛留言著，「一隻黑的差點看不見」、「好想幫忙載+1」、「第四隻找了半天」、「出門好威」、「很佩服養2隻以上柴犬的人」、「啊啊啊好可愛」、「感覺就是小家庭XD」。

小提醒，毛孩搭機車要裝在籠子裡，或是以牽繩「緊緊固定」於腳踏板上，確保牠們的安全，並保護其它用路人的安全。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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