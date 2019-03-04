三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

▲小花疑似被鐵絲網劃傷，口鼻被削掉、血肉模糊。（圖／網友林先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

新北樹林浪貓「小花」今年農曆春節連假時突然不見蹤影，再次出現時卻面目全非、血肉模糊，口鼻的部份被削去一大塊，眼睛也受到波及感染。長期餵養的林先生著實被嚇壞了，趕緊聯絡弟弟以及有經驗的貓友們一同救援，幸好毛孩接受手術醫療後情況暫時穩定，只是已經不適合原放，目前仍在等待一個家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小花上顎已經沒有殘留的皮膚組織，將要進行皮瓣手術。

林先生向《ETtoday寵物雲》提到，浪浪一看見熟悉的人類，就不斷地嚎叫，彷彿在求救一樣，「協助誘捕的呂先生跑了2趟提供外出籠和誘捕籠，中途小花還一度失蹤。我們持續搜索了一整夜，終於在凌晨4點多時成功救援。」他轉述醫生判斷，「貓咪上顎前方整塊被削掉，沒有殘留的皮膚組織，所以無法縫合，經過清創以及1個禮拜的治療後，決定做『皮瓣手術』，將頭頸部份的皮瓣組織移植到臉部傷口，搭配雷射幫助復原。」

▲小花敏感謹慎，但其實個性頗為溫和。

林先生回憶，他花了很長一段時間餵食，才逐漸取得浪浪的信任，「這孩子比較膽小、謹慎，總是只有肚子餓的時候才會出現，但個性其實也蠻溫和，從來沒有作勢攻擊，也願意讓人摸摸、拍屁股。」貓咪獲救時傷口已經有點腐爛，所以就連醫生也無法確定創傷原因，「有網友曾經遇過類似案例，那隻浪浪是被鐵絲網劃到。而且，小花並沒有變得特別畏懼人類，因此暫時不往『蓄意』方向猜測。」

貓貓經過療養後，已經能夠吃下乾飼料，但是無法自理，復原情況仍是未知數，也不適合再回到街上。林先生不捨地說，「小花真的溫和又漂亮，現在只希望能夠為牠找到一個棲身之地，好好度過以後的日子。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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