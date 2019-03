加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎麼會在那

▲ 騙子太陽鱼(Hoodwinker Sunfish)體型巨大,可以達到3米長,大多生活在南半球的溫帶海域,(取自Youtube,如遭刪除請見諒。)

國際中心/綜合報導

美國加州南部近期出現一條長7英尺長(約2.1公尺)、重2噸的巨型扁平海怪倒臥在海灘上,被當地一名研究所實習生拍照上傳至臉書。令人驚訝的是,海怪本身其實是一條「騙子太陽鱼」(Hoodwinker Sunfish),大多生活在紐澳、南非、智利等南半球海域,沒想到竟然首次現身加州,讓當初幫牠們命名的科學家嚇得「差點跌落椅子」。

根據CNN報導,海怪屍體於19日出現在聖塔芭芭拉(Santa Barbara)的海灘上,研究人員原以為只是普通的翻車魚,決定把照片上傳臉書,並尋求外界辨別物種。正因為如此,當初於2014年發現騙子太陽鱼、並在2017年親自命名的澳洲梅鐸大學(Murdoch University)的海洋生物學家涅加德(Marianne Nyegaard),在藉由研究人員確認身體組織後,證實海怪就是騙子太陽魚。

Rare hoodwinker sunfish, never before seen in Northern Hemisphere, washes up at Coal Oil Point Reserve.https://t.co/tbyfMqkCSP pic.twitter.com/FEYoYUbUTq