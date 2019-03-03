加州海灘埋2米長「南半球扁平海怪」！澳洲專家驚：怎麼會在那

▲ 騙子太陽鱼（Hoodwinker Sunfish）體型巨大，可以達到3米長，大多生活在南半球的溫帶海域，（取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

美國加州南部近期出現一條長7英尺長（約2.1公尺）、重2噸的巨型扁平海怪倒臥在海灘上，被當地一名研究所實習生拍照上傳至臉書。令人驚訝的是，海怪本身其實是一條「騙子太陽鱼」（Hoodwinker Sunfish），大多生活在紐澳、南非、智利等南半球海域，沒想到竟然首次現身加州，讓當初幫牠們命名的科學家嚇得「差點跌落椅子」。

根據CNN報導，海怪屍體於19日出現在聖塔芭芭拉（Santa Barbara）的海灘上，研究人員原以為只是普通的翻車魚，決定把照片上傳臉書，並尋求外界辨別物種。正因為如此，當初於2014年發現騙子太陽鱼、並在2017年親自命名的澳洲梅鐸大學（Murdoch University）的海洋生物學家涅加德（Marianne Nyegaard），在藉由研究人員確認身體組織後，證實海怪就是騙子太陽魚。

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Rare hoodwinker sunfish, never before seen in Northern Hemisphere, washes up at Coal Oil Point Reserve.https://t.co/tbyfMqkCSP pic.twitter.com/FEYoYUbUTq — EEMB UCSB (@eembucsb) 2019年3月1日

值得一提的是，騙子太陽魚在過去300年之間，經常隱身在其他品種的翻車魚之中，因此被涅加德命名為「騙子」。只是牠們大多生活在紐西蘭、澳洲、南非、智利等南半球溫帶海域，沒想到卻出現在1萬公里遠的北美海灘上，讓涅加德深覺牠們「能夠穿越赤道的原因」相當有趣。