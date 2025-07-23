原本只想養1隻　夫妻帶浪貓回家「天天掛念牠兄弟」：3隻全收編

▲夫妻因為不忍分開貓手足，決定3隻都收養。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻在網路上分享，原本去收容所只打算收養一隻寵物貓，然而到了現場後，也被小貓的同胎貓兄弟吸引，他們把其中2隻小貓帶回家後，發現自己每天對另外1隻小貓念念不忘，最後決定3隻一起收養。

這名男網友在國外論壇Reddit上發文，他和妻子家中原本養了4隻貓，然而養了多年的寵物貓近年來因為年紀大了紛紛離世，讓他們動了再養新貓的念頭。

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男子表示，他們滑臉書時，發現收容所來了一批同胎生的5隻小貓，目前還剩下3隻等待收養，和妻子事前決定要收養小貓Sprite，然而實際見面後，也被愛黏人的Frodo吸引，所以最後把2隻小貓一起帶回家。

男子表示，3隻小貓中只有Loki被留在收容所，讓他們一直覺得很愧疚，每天都十分掛念，所以才隔了幾天，就把Loki也帶回家，3隻貓兄弟團圓後每天都一起開心打鬧，好像從來沒有分開過。

貼文曝光後獲得上萬多人點閱，許多網友也分享類似經驗，「我也做了一樣的事，收養喬治的時候，得知牠有一隻貓兄弟，隔天我就跑去把另外一隻貓也收養了」、「你做了正確的決定」、「我也是一開始只養了2隻，後來覺得被留在收容所的其他小貓很可憐，最後5隻全養了」。