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女離家225公里處意外找回「失蹤13年愛貓」　卻迎來心碎結局

貓,喵星人,寵物,睡覺（圖／達志／示意圖）

▲女子意外找回失蹤13年寵物貓。（圖／達志影像／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子搬家時，家中寵物貓Minx疑似受到驚嚇突然失蹤，雖然她拼命尋找，最後仍被迫在沒有愛貓的情況下搬家，本以為這輩子可能無緣再見面，沒想到13年後她接到通知，發現愛貓在距離住家140英里（約225公里）處被找到。

37歲女子潔蒂(Jade Yhnell)2012年準備從英格蘭布里斯托(Bristol搬到威爾斯特雷迪加(Tredegar)時，所養的5歲寵物貓Minx突然失蹤，Minx是從幼貓時就開始飼養的心愛寵物，然而最後卻得在沒有愛貓的情況下搬離原住家。

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13年後沒想到奇蹟發生，潔蒂近來接到獸醫的電話，得知Minx在威爾斯彭布羅克郡菲什加德鎮(Fishguard)被發現，她表示，「我接到電話時全身顫抖，驚訝到說不出話來，我丈夫也嚇到了」。

獸醫表示，當這隻瘦弱又滿身跳蚤的貓被送到收容所時，他們掃了晶片後也嚇了一跳，「這隻貓不太可能是自己走到這麼遠的地方，應該是有人幫助過牠」。

潔蒂表示，雖然Minx的狀態沒有很好，但貓咪一眼就認出她，「牠一眼就認出我來，還用頭撞我，發出呼嚕聲，牠看到我丈夫時也是一樣的反應，非常興奮」。

Minx相隔13年終於回到家中，然而好景不常，診斷發現18歲的Minx罹患了癌症，回家後不久就去世了。潔蒂表示，Minx直到最後一刻都是一隻很棒的貓，她很慶幸愛貓在生命的最後一段時光能回到他們身邊，在大家的寵愛中離開。

關鍵字： 英國寵物失蹤Jade YhnellMinx威爾斯

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