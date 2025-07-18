哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難

▲哈士奇目睹同伴居然要工作嚇到。（圖／翻攝自TikTok／atlasacethehusky）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女主人分享，家中所養的哈士奇舒服躺在沙發上看電影時，畫面剛好播出一群哈士奇在雪地中擔任雪橇犬、辛勤工作的模樣，把原本正要打盹的狗狗嚇到張大眼睛，深怕自己也需要出去工作。

女網友@atlasacethehusky近來在網路上分享，家中寵物犬亞特利斯(Atlas)第一次發現自己生活過得有多舒服的可愛影片，影片曝光後立即爆紅，獲得370多萬點閱。

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影片中可看到，亞特利斯躺在沙發上看電視時，忽然看到與牠同品種的一群哈士奇，在雪地中辛苦工作、拉雪橇的模樣，把牠嚇了一大跳，只見牠不但張大眼睛，還傻傻愣住好幾秒，似乎覺得非常震撼，可愛模樣讓女主人忍不住笑了出來。

影片吸引上千網友留言，「哈，狗狗徹底嚇到了」、「牠的反應好像在說，拜託別這樣對我」、「哈士奇：為什麼給我看恐怖電影」、「狗狗一下看著你、一下看著電視，好像很怕你會逼牠工作」、「狗狗：我不要當哈士奇了」、「我需要讓我家哈士奇也看一下這部片，牠太懶了」。