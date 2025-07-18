ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難。（圖／翻攝自TikTok／atlasacethehusky）

▲哈士奇目睹同伴居然要工作嚇到。（圖／翻攝自TikTok／atlasacethehusky）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女主人分享，家中所養的哈士奇舒服躺在沙發上看電影時，畫面剛好播出一群哈士奇在雪地中擔任雪橇犬、辛勤工作的模樣，把原本正要打盹的狗狗嚇到張大眼睛，深怕自己也需要出去工作。

女網友@atlasacethehusky近來在網路上分享，家中寵物犬亞特利斯(Atlas)第一次發現自己生活過得有多舒服的可愛影片，影片曝光後立即爆紅，獲得370多萬點閱。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@atlasacethehusky Simply couldn’t be me ???????? ???? #dogsoftiktok #dogtok #husky ♬ original sound - AtlasAce

影片中可看到，亞特利斯躺在沙發上看電視時，忽然看到與牠同品種的一群哈士奇，在雪地中辛苦工作、拉雪橇的模樣，把牠嚇了一大跳，只見牠不但張大眼睛，還傻傻愣住好幾秒，似乎覺得非常震撼，可愛模樣讓女主人忍不住笑了出來。

影片吸引上千網友留言，「哈，狗狗徹底嚇到了」、「牠的反應好像在說，拜託別這樣對我」、「哈士奇：為什麼給我看恐怖電影」、「狗狗一下看著你、一下看著電視，好像很怕你會逼牠工作」、「狗狗：我不要當哈士奇了」、「我需要讓我家哈士奇也看一下這部片，牠太懶了」。

關鍵字： 哈士奇狗狗工作雪橇犬Atlas

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【國道驚魂】插隊爆氣尾隨...駕駛怒丟酒瓶洩憤！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

超市買「100元玩具」害死愛貓　女心碎警告：別貪便宜亂買

女在安樂死名單發現陌生狗「撞臉寵物犬」　救出發現是牠親妹

16歲愛貓幫忙在床後「找到遺失彩券」　男驚喜中440多萬元

女IG上傳3隻寵物犬靠窗影片　莫名被封帳號「3周損失95萬元」

導航亂帶路母子受困沒訊號森林　靠2張「手寫求救字條」獲救

一張彩券改變人生　街友刮中「2千多萬大獎」驚喜：想買房養狗

愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子

迪化街「貓店長薯條」被警報嚇跑走失　飼主急求協尋

6隻比熊曬太陽變「烤棉花糖」　全部融化超萌複製貼上

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊2

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊3

【見路邊有秋田犬超興奮】鏡頭一轉...自家狗勾滿臉氣噗噗XD

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

【好Q的嘴邊肉】黑狗把哥哥當麻糬在咬！被哥哥溫柔警告

萌汪下泳池「把燈泡當球」手狂撥　超執著挖不出還哭哭

要和30隻貓競爭　收容所小貓放大招萌翻收服全網：立刻帶回家

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地拉雪橇」嚇壞：狗生真難

打臉科學家！　1影片破除「樹懶不放屁」迷思

英短三花「初見飲水機」手好奇狂撥　發現一直有水震驚到立正

超市買「100元玩具」害死愛貓　女心碎警告：別貪便宜亂買

迪化街「貓店長薯條」被警報嚇跑走失　飼主急求協尋

才辦動物園年票！女童2個月後罹罕見癌症　園方做法超暖心

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

女在安樂死名單發現陌生狗「撞臉寵物犬」　救出發現是牠親妹

陷三階罷免危機　林思銘要「戰到最後一刻」：絕不讓獨裁者破壞民主

《苦盡》媽媽得獎了！廉惠蘭致謝父母淚喊：現實中，我更像金明⋯

2025安聯小小世界盃　全國1204隊天母爭金

毛孔粗大分3種　先搞清楚才護膚效果更加乘

快訊／跆拳道品勢連奪2面獎牌！中華男團摘下世大運銅牌

大宇資訊斥資15.36億元　取得光罩兩成股權

青龍系列獎／李光洙奪獎男配角獎哽咽了！「今早都敬秀夢到我⋯」

向海致敬！海洋教師研習營金門登場　海巡攜手推動教育扎根

江老師解放比基尼「自信曬出妊娠紋」！　甩自卑：每個痕跡都有故事

青龍／聽錯得獎人！《苦盡》男星李濬榮衝上台糗了　高EQ化解尷尬

寵物動物熱門新聞

迪化街「貓店長薯條」走失　飼主急求協尋

6隻比熊犬曬太陽變「烤棉花糖」

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

虎斑哥喜當爸　被小貓吸奶享受臉

要和30隻貓競爭　收容所小貓萌招收服全網

才辦動物園年票！女童竟罹癌症　園方做法超暖心

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

不願意拋下妹妹離開　狗狗在收容所外哭泣

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

德牧挑戰疊疊樂　搶拍饋頭萌翻

女看安樂死名單　發現陌生狗撞臉寵物犬

愛犬散步「一直被路人笑」原因爆笑

三花初見飲水機　震驚到立正

讀者迴響

熱門新聞

迪化街「貓店長薯條」走失　飼主急求協尋

6隻比熊犬曬太陽變「烤棉花糖」

哈士奇爽躺沙發看片　發現「同伴雪地工作」嚇壞

住家發現26公斤5公尺巨蟒　男嚇：好像恐龍

虎斑哥喜當爸　被小貓吸奶享受臉

要和30隻貓競爭　收容所小貓萌招收服全網

才辦動物園年票！女童竟罹癌症　園方做法超暖心

女超市買100元便宜玩具　意外害死愛貓

不願意拋下妹妹離開　狗狗在收容所外哭泣

信天翁幼鳥量體重　11kg刷新紀錄

德牧挑戰疊疊樂　搶拍饋頭萌翻

女看安樂死名單　發現陌生狗撞臉寵物犬

愛犬散步「一直被路人笑」原因爆笑

三花初見飲水機　震驚到立正

大白熊犬每天去藥局　乖乖排隊討點心

熱門寵物影片

更多
德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊2

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊2

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

德牧挑戰「疊疊樂」狂瞎忙　搶拍含手最後饋頭心臟爆擊

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

虎斑哥「喜當爸」被小貓狂吸奶！　瞇眼開肚呼嚕超享受

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面