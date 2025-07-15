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愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子

愛犬過世4天女意外滑到「神撞臉狗狗」　測DNA嚇壞：牠們是父子。（圖／翻攝自Instagram／muttvillesf）

▲女發現過世愛犬與新養的狗狗是父子。（圖／翻攝自Instagram／muttvillesf

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名女子所養的寵物犬魯弗斯(Rufus)今年逝世，痛失愛犬的她幾天後滑手機時，意外在收養網站上看到一隻和魯弗斯長相相似的狗狗理奇(Ziggy)，覺得是命中註定的她決定收養，沒想到後來發現2隻狗其實是父子。

女子吉莉安(Jillian)2016年從當地動物保護組織San Francisco SPCA領養了魯弗斯，魯弗斯是一隻捕鼠㹴犬(Rat terrier)與吉娃娃的混種犬，從此便一路陪伴她從單身到結婚，最後生下了2名孩子，然而今年4月卻意外過世，為他們全家人都帶來很大的打擊。

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吉莉安表示，原本她完全不打算再收養寵物，然而魯弗斯過世4天後，她滑手機時意外在動物收容中心Muttville Senior Dog Rescue網站上看到一隻和魯弗斯長相一模一樣的狗狗理奇，讓她改變了想法。

吉莉安表示，2隻狗長得很像，讓她有種命中注定的感覺，而且隨著和理奇的相處時間愈長，愈讓她有種奇怪的預感，所以決定為2隻狗進行DNA檢測，結果發現2隻狗真的有血緣關係，理奇其實是魯弗斯的親生爸爸。

吉莉安表示，「當我得知結果時，驚訝到直接在辦公室裡大聲叫出來，整個人差點昏過去」，但她強調，2隻狗狗在她心中都是最特別的存在，理奇絕對不是魯弗斯的替代品。

關鍵字： 寵物犬收養父子奇蹟DNAZiggyRufus加州Jillian Reiff

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