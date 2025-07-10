貼心貓「天天叼樹葉回家」送女主人　百萬網羨慕：我只有老鼠

▲貓咪每次散步回家，都會帶禮物。（圖／翻攝自TikTok／mamabear20136）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人分享，她每天都會讓所養的寵物貓出外散步，而貓咪回家時，為了向她表達愛意，口中每次都會叼著不同葉子作為禮物，讓她覺得非常暖心。可愛影片在網路上爆紅。

女網友@mamabear20136在TikTok上分享，所養的寵物貓Sunshine每天外出散步回來時，都會順手帶禮物給她，相較其他貓咪常帶回老鼠、蟑螂等可怕物品，Sunshine卻喜歡蒐集樹葉。

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影片中可看到，Sunshine返回家中時，口中叼著一堆樹葉，看到女主人後迫不及待跑到面前、丟下禮物，一臉得意又可愛的模樣，逗得女主人十分開心，不停摸著牠表達感謝。

可愛影片獲得100多萬點閱，許多網友留言，「真好，我家那隻只會給我老鼠或鳥」、「牠可能是想讓主人做沙拉」、「看來這隻貓咪是素食主義者」、「Sunshine真是個乖女孩，我會把牠的禮物收藏在剪貼簿上」。

有動物學家認為，貓咪送禮物給主人的行為背後有很多原因，除了是向主人表達愛意，也有可能是因為牠認為主人不會打獵，或是把主人當成自己的孩子，才會特別照顧或是教導。