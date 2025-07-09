最愛主人去世　橘貓不肯離開「孤獨守空屋8個月」幸福現況曝

▲悲傷橘貓獲得收養，過得十分幸福。（圖／翻攝自TikTok／courtniescats）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州一隻叫做寇特(Kurt)的橘貓，自從主人去世後，獨自守在沒有主人的家中長達8個月，被人發現時不但染病，臉上還有傷口，後來獲得好心人收養，在新主人的愛心照顧下，逐漸恢復健康與對人類的信任。

寇特的新主人伯克(Courtnie Burke)在TikTok上分享，原本是流浪貓的寇特獲得前任主人救援後，一直與主人形影不離，平時最喜歡待在主人的肩膀上，直到主人去世後，牠也不願意離開，獨自待在房子中長達8個月。

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伯克表示，前任主人的女兒由於住在另外一個州，無法親自照顧寇特，雖然她特別雇了一名貓保母幫忙，然而貓保母每次來時，寇特都會躲起來、不肯見人，直到8個月後發現寇特因為害怕，一直躲在貓砂中導致嚴重感染，才送到收容所救治。

伯克在臉書上看到寇特的故事後立刻決定收養，雖然剛收養時寇特的健康情況不好，臉上還有傷，但到新家一段時間後，逐漸恢復了對人類的信任，如今與家中另外一隻寵物貓相處得很好，平時特別喜歡黏著她的男友。

寇特的故事曝光後獲得98萬點閱，許多網友感動表示，「前任主人在天之靈若是知道寇特的現況，相信也會很欣慰」、「孤零零待在家8個月，真的是太可憐了」、「貓咪現在看起來很快樂，謝謝你收養了牠」。