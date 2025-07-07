流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

▲貓媽帶小貓上門求救。（圖／翻攝自TikTok／jentiger143）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子時常照顧家附近一隻流浪貓，並且取名為多莉(Dori)，某天多莉突然出現在她家後門，口中還叼著一隻剛出生不久的小貓在向她求助，她打開門讓多莉和小貓進來，沒想到後來多莉又陸續叼來多隻小貓，把所有孩子都帶來給她照顧。

女網友珍妮佛(Jennifer Amy)在網路上分享，自己被貓咪分配系統選上的溫馨故事。影片中可看到，她平時幫忙照顧的流浪貓多莉，突然叼著小貓出現在門口，似乎在向她求救。

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珍妮佛打開門讓多莉進來後，多莉叼著小貓在家中四處走動，似乎在尋找適合安置孩子的地點，最後選擇把小貓放在沙發底下，放下孩子後就突然跑走，正當珍妮佛覺得奇怪時，多莉後來又陸續帶著其他小貓回來。

影片曝光後獲得600多萬點閱，許多網友留言，「貓媽媽很信任你，所以選擇你來保護孩子安全」、「貓媽媽在幫孩子找安全的家」、「小貓們看起來都很健康，多莉是個好媽媽」。

珍妮佛表示，多莉最後一共帶了3隻小貓過來，由於她不忍心讓這些小貓們再度流落街頭，所以決定全都一起幫忙照顧，等到未來小貓長大後，再幫忙尋找適合的家庭收養，多莉則會一直留在家中。