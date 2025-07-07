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流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「冒出更多小貓」全收編

流浪貓媽叼小貓上門求救　女好心開門「又冒出更多小貓」全收編。（圖／翻攝自TikTok／jentiger143）

▲貓媽帶小貓上門求救。（圖／翻攝自TikTok／jentiger143）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子時常照顧家附近一隻流浪貓，並且取名為多莉(Dori)，某天多莉突然出現在她家後門，口中還叼著一隻剛出生不久的小貓在向她求助，她打開門讓多莉和小貓進來，沒想到後來多莉又陸續叼來多隻小貓，把所有孩子都帶來給她照顧。

女網友珍妮佛(Jennifer Amy)在網路上分享，自己被貓咪分配系統選上的溫馨故事。影片中可看到，她平時幫忙照顧的流浪貓多莉，突然叼著小貓出現在門口，似乎在向她求救。

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@jentiger143 This stray cat we named Dori… she had kittens out in the wild and came to us with one of them. Something must of happened? Any advice? The kittens are tucked away here and don’t know what to do! #catsoftiktok #kitten #distress #catcare #catadvice #straycat #animallover #catlover ♬ What Was I Made For (Piano Version) - Sarah Watson

珍妮佛打開門讓多莉進來後，多莉叼著小貓在家中四處走動，似乎在尋找適合安置孩子的地點，最後選擇把小貓放在沙發底下，放下孩子後就突然跑走，正當珍妮佛覺得奇怪時，多莉後來又陸續帶著其他小貓回來。

影片曝光後獲得600多萬點閱，許多網友留言，「貓媽媽很信任你，所以選擇你來保護孩子安全」、「貓媽媽在幫孩子找安全的家」、「小貓們看起來都很健康，多莉是個好媽媽」。

珍妮佛表示，多莉最後一共帶了3隻小貓過來，由於她不忍心讓這些小貓們再度流落街頭，所以決定全都一起幫忙照顧，等到未來小貓長大後，再幫忙尋找適合的家庭收養，多莉則會一直留在家中。

關鍵字： 貓咪流浪貓小貓Jennifer Amy收養

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