患關節炎13歲老狗失蹤　主人意外牠在「離家300多公里」被發現

▲女子開心找回失蹤愛犬。（圖／翻攝自Instagram／bestfriends_enespanol）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一隻名叫Captain的13歲寵物犬突然失蹤，由於牠年紀很大又患有關節炎疾病，令主人十分擔心，沒想到主人後來接獲收容所通知，竟然在距離住家200多英里（約321公里）處發現了Captain，開車車程長達5小時。

阿肯色州當地動物收容所Bentonville Animal Shelter，工作人員發現了13歲的Captain，原本以為牠只是一隻普通的流浪犬，沒想到掃瞄晶片後發現，牠來自密蘇里州，居住地距離當地約200多英里，後來順利聯繫到女主人伍德(Lisa Wood)。

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伍德表示，家中一共飼養3隻狗的她，6月17日時注意到Captain和另外2隻寵物犬外出散步後沒有一起回來，讓她十分擔心，她在當地臉書社團中發布了尋狗啟事，希望大家能夠幫助Captain回家，沒想到後來接獲通知Captain在離家那麼遠的地方。

由於Bentonville Animal Shelter所在地距離伍德的家長達5小時車程，收容所沒有足夠資源，所以後來轉由動物福利組織Best Friends Animal Society幫忙把Captain送回伍德身邊。

伍德表示，要不是Captain身上有晶片，她有可能再也見不到愛犬，由於Captain年紀大了又有關節炎，不認為狗狗是靠自己的力量到阿肯色州，「Captain能夠回家真的是太好了，我們從牠還是出生幾個月小狗的時候開始飼養，等到10月牠就滿14歲了」。

Best Friends Animal Society人員表示，去年約有240萬隻寵物進入收容所中，但只有20%寵物能夠成功與主人團圓，Captain的故事顯示出為寵物植入晶片的重要性，且主人要記得更新晶片中的聯絡資訊，以免增加尋回寵物難度。