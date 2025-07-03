阿金過世半年　橘貓每晚悲傷抱「好友項圈」主人慟：我們都想牠

▲橘貓抱著離世狗狗的項圈。（圖／翻攝自TikTok／emmafayedorsey）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子分享，家中養的黃金獵犬格斯(Gus)與橘貓雪莉(Shelley)感情非常好，然而格斯於6個月前去世後，雪莉現在還是無法從喪失好友的悲傷中走出來，每晚睡前都悲傷抱著格斯的項圈，畫面令人不捨。

居住在加州的26歲女子艾瑪(Emma Dorsey)在網路上分享，橘貓雪莉因為思念已經過世的格斯，傷心依偎在格斯的項圈上，不斷用臉蹭著，聞著項圈上殘留的氣味。

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艾瑪在影片中解釋，「想向那些認為動物對離別不會難過的人說，我的狗已經去世6個月了，可是我的貓每天晚上睡前仍會抱著項圈，我知道牠和我一樣想念格斯」。

影片曝光後獲得2千多萬點閱，雪莉的故事除了令許多網友感到心碎，還有許多人分享類似故事，「我養的狗狗罹癌去世後，家中盲貓時常到處亂跑、不停嚎叫，就這樣叫了好幾個月，真的很令人難過」、「我表哥養的狗和叔公感情非常好，叔公去世後，狗狗不停嗚嗚叫、不肯吃東西，幾個月也去世了，我告訴媽媽牠是因為太傷心而死的，卻沒人相信我」。