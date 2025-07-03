37度高溫「134隻虛弱貓塞貨車」28隻已死亡　警逮捕69歲女子

▲警方在一輛悶熱車內救出上百隻貓。（圖／翻攝自Merced County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國加州傳出一起誇張案件，一名女子因為在貨車內塞了100多隻貓被逮捕，警方從悶熱且沒水沒食物的高溫車中，一共救出約134隻貓，其中28隻貓已經死亡，這些受虐貓的年齡從出生1周到8歲之間。

加州美熹德郡(Merced)警方6月29日下午5時30分左右，在聖內拉市(Santa Nella)當地一間速食店的停車場，在一輛高溫車中發現100多隻貓。從現場照片可看到，透過車窗便可以發現裡面塞滿了至少20多隻白色貓咪，貓咪看起來都非常憔悴。

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當天氣溫高達華氏99度（約攝氏37度），警方立即展開行動救貓，動物管制部門官員也趕到現場，沒想到把貓咪救出後發現，車內受困的貓迷多達134隻，其中28隻已經死亡，剩餘106隻貓也處於極度飢餓與虛弱狀態。

警方後來將車子的擁有者69歲女子馬克森(Jeannie Maxon)逮捕，被控93項虐待動物罪關押監獄中，目前已在獸醫的幫助下，將救出的106隻小貓送到當地動物收容所Merced County Animal Shelter中安置。

當局提醒民眾，夏天把任何動物留在車內都是危險行為，即使有開車窗，車內溫度也很有可能在短時間內瞬間飆升，導致車內動物中暑、脫水甚至死亡。