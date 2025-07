起飛前艙內「發現綠色活蛇」　急Call捕蛇專家救援：差點要拆飛機

▲飛機起飛前發現活蛇。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

維珍澳洲航空(Virgin Australia)一架從墨爾本起飛的航班上傳出有蛇,工作人員在貨艙內發現了一條綠色爬行動物,迅速關閉貨艙把蛇封鎖在裡面,並且通知尋求幫助,導致航班起飛延誤近2個小時。

預定從墨爾本出發,前往布里斯班的維珍澳洲航空VA337航班,1日下午在飛機即將起飛前,工作人員在貨艙內發現澳大利亞樹蛇(Green tree snake)的蹤跡,為了安全立即關閉貨艙,並且找捕蛇專家幫忙。

SNAKE ON A PLANE ✈️ A flight from Queensland to Melbourne was delayed for up to an hour after cabin crew spotted the reptile.



WATCH SUNRISE FOR MORE | @7plus ☀️ pic.twitter.com/kYPFHsWUN2