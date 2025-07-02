起飛前艙內「發現綠色活蛇」　急Call捕蛇專家救援：差點要拆飛機

▲飛機起飛前發現活蛇。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

維珍澳洲航空(Virgin Australia)一架從墨爾本起飛的航班上傳出有蛇，工作人員在貨艙內發現了一條綠色爬行動物，迅速關閉貨艙把蛇封鎖在裡面，並且通知尋求幫助，導致航班起飛延誤近2個小時。

預定從墨爾本出發，前往布里斯班的維珍澳洲航空VA337航班，1日下午在飛機即將起飛前，工作人員在貨艙內發現澳大利亞樹蛇(Green tree snake)的蹤跡，為了安全立即關閉貨艙，並且找捕蛇專家幫忙。

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SNAKE ON A PLANE ✈️ A flight from Queensland to Melbourne was delayed for up to an hour after cabin crew spotted the reptile.



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當地捕蛇專家佩利(Mark Pelley)接受採訪表示，當時他接獲通知，飛機上竟然有蛇，希望他能夠盡快趕到，「我只有一次機會抓到蛇，如果沒成功的話，蛇可能會從面板溜進飛機裡，他們有可能得疏散飛機，找工程隊把飛機拆開來查看內部，所以我必須盡快把蛇弄出來」，幸好他只花了30秒就成功。

佩利表示，澳洲當地蛇常常會出現在各種不同場所，包含學校、辦公室、工廠、住家，但這也是他第一次到機場抓蛇，懷疑蛇可能是不小心從乘客的行李中掉出來，幸好這條蛇是無毒蛇而且很害怕，沒有要主動攻擊人的意思，後來已送去給獸醫治療。