辛苦養孩無法休息！流浪狗媽見幼犬獲救　「安心癱在車上睡著」

▲辛苦的狗媽媽，安心在車上睡著。（圖／翻攝自Facebook／Wright Way Rescue）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州一名女子開車在路上時，意外發現一隻需要幫助的流浪狗媽媽與3隻幼犬，由於狗狗們看起來都非常憔悴與飢餓，她幫忙餵食後，決定把狗狗們帶回收容所安置，沒想到疲憊的狗媽媽因為孩子們獲救感到安心，癱倒在車上睡著。

在當地動物收容所Wright-Way Rescue擔任志工的女子凱琳(Carlin Curtis)，與The Dodo網站分享，她在當地開車時，意外在路旁的泥巴與石頭路中發現需要救援的流浪狗媽媽Sugar與幼犬。

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凱琳表示，她懷疑Sugar以前曾有人飼養，因為Sugar一看到她就立即靠近，信任她是可以提供幫助的人，模樣看起來很期待又似乎鬆了一口氣。

凱琳幫忙提供食物給Sugar和幼犬們後，決定把狗狗們全都帶回收容所安置，沒想到狗狗在車上時，一直獨自負起養育孩子壓力的Sugar，似乎是知道孩子們獲救了，以後不需要再擔心，竟然癱倒在後座上安心睡著，畫面令人動容。

收容所將4隻小狗的故事分享在臉書後獲得許多網友關注，同時開心宣布，除了3隻可愛小狗很快就獲得寄養家庭收養，就連已是成犬的Sugar也傳出獲得收養的好消息。