黃石公園觀光！女意外拍到野牛墜「89度高溫泉」　鏡頭前活活煮死

▲女遊客意外拍到悲慘事件。（圖／翻攝自Facebook／Louise Howard）

記者李振慧／綜合報導

美國黃石公園有遊客拍到，一頭野牛不小心跌入滾燙的溫泉中，雖然想要逃脫但是無法，最後慘在鏡頭前被活活煮死的可怕事件。

事件6月21日發生在黃石公園老忠實間歇泉(Old Faithful)附近的大稜鏡溫泉(Grand Prismatic Spring)，該溫泉估測溫度最高可達華式192度（約攝氏89度）。來自科羅拉多州的女遊客霍華德(Louise Howard)意外目睹了慘案。

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霍華德在網路上分享，當時她看到2頭野牛站在溫泉附近，覺得是一個絕佳的拍照機會便拿起手機，沒想到其中一頭野牛突然在溫泉區邊緣跌倒，跌進滾燙溫泉中。

霍華德表示，無論那頭野牛怎麼努力想要回到岸上，但就是沒有辦法，導致她意外拍下了野牛被活活煮死的悲慘畫面。

黃石公園觀測站科學家波蘭(Michael Poland)表示，幸好這頭可憐的野牛很快就死了，沒有受太久的苦，並且否認黃石公園溫泉酸性很高的謠言，公園內的泉水大多是中性的，只是水溫很高，才會把動物煮到最後只剩下骨頭，呼籲民眾前去遊玩時要和溫泉保持安全距離，以免發生危險。