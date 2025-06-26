ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

動物界山繆傑克森！限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

動物界山繆傑克森！限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年要養需家長陪同。（圖／翻攝自Facebook／Forever Paws Animal Shelter）

▲限制級鸚鵡爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Forever Paws Animal Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州當地動物收容所近來分享了一則鸚鵡的收養文意外爆紅，原來這隻約30歲的鸚鵡滿口髒話，講出的粗俗詞彙時常把工作人員嚇一大跳，而獲得限制級鸚鵡的稱號，希望能有民眾願意帶牠回家。

位於麻州瀑河城(Fall River)的動物收容所Forever Paws Animal Shelter，近來救援了一隻名叫亨瑞克斯(Hendrix)的藍黃金剛鸚鵡 (Blue-and-yellow macaw)，這隻鸚鵡被前任主人飼養了20多年，工作人員判斷鸚鵡的年齡可能是30歲左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作人員表示，亨瑞克斯由於沒有獲得主人的良好照顧，長期被餵食人類穀物、白麵包、動物餅乾和葵花籽，使得牠營養不良，剛來到收容所時身上的毛幾乎掉光。

可憐的亨瑞克斯來到收容所一段時間後，雖然羽毛已逐漸長出、恢復健康，然而牠長期在主人身邊學到講髒話的壞習慣卻改不掉，「我們不知道這是不是牠用來吸引大家注意的方式，牠常常會講出一大串非常髒的髒話，有時候甚至會用吼的」，出口成「髒」的流暢口條，讓工作人員聯想到知名好萊塢男星山繆傑克森(Samuel Jackson)。

工作人員表示，他們不想鼓勵亨瑞克斯這種行為，所以每當亨瑞克斯講髒話時，他們都會盡量沒有反應，有時候真的忍不住，只好跑到別的房間笑。

工作人員提醒，亨瑞克斯被收容所評鑑為R級，所以未滿17歲者若是有意願收養，需要有父母陪同一起負起教養的責任。另類的收養文曝光後立即爆紅，收容所表示，目前他們已經獲得50多組家庭有意願收養，所以不再開放更多民眾報名，之後將會視這些收養者與亨瑞克斯實際相處的情況，選擇出最適合的家庭。

關鍵字： 鸚鵡麻州限制級R級Forever Paws Animal Shelter北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【3000輛新車葬身大海】貨輪失火沉沒太平洋　船員棄船逃命

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」團圓淚崩：病得很重

20歲女救生員海邊突倒地　男目睹她瞬間被「1.8公尺遮陽傘刺穿」

曾夢到自己中大獎　女從垃圾桶撿回「被丟棄彩券」中200多萬元

181公斤小熊逃出動物園圍欄　「直奔儲藏室」狂嗑7天份蜂蜜爽睡

已經排隊1小時！女因為穿1服裝險被趕出迪士尼　被迫花千元買衣

超怕看醫生！膽小狗狗發現「獸醫是最愛姊姊」　錯亂反應爆紅

超怕看醫生！膽小狗狗發現「獸醫是最愛姊姊」　錯亂反應爆紅

整尾黑嚕嚕！超罕見「黑王蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

181公斤小熊逃出動物園圍欄　「直奔儲藏室」狂嗑7天份蜂蜜爽睡

沒機會認養了！超罕見黑嚕嚕「黑王蛇」現蹤彰化　飼主出面領回

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

貪吃比熊狂挖自動飼料機　敲壞一台還不夠！媽無奈笑：總是吃不飽

【只能摸我！】狗狗爭寵都想給阿嬤摸　不想輸瘋狂擠走對方XD

【煮宵夜不揪狗的嗎？】爸煮宵夜被柴柴抓包！

黑柴擎天崗散步聞牛糞　下秒歪頭「銷魂滾屎」媽咪超傻眼

【超大型菜蟲】橘貓狂嗑空心菜超陶醉～

夫妻度假回家白牆上一堆黑點　近看是超密集「蜘蛛大軍」畫面曝

橘貓磨蹭臨幸奴才　下秒「抱手狂啃」鏟屎官痛到哀嚎

貓抓家具是壓力還是撒嬌？研究揭露原來是因為太安心了

沒機會認養了！超罕見黑嚕嚕「黑王蛇」現蹤彰化　飼主出面領回

動物界山繆傑克森！限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

警犬退休前「最後一次搜索」　天降「網球雨」讓牠們玩個夠

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」團圓淚崩：病得很重

超怕看醫生！膽小狗狗發現「獸醫是最愛姊姊」　錯亂反應爆紅

「車上阿柴不見了」花蓮婦急報案　真相曝光：跳窗出去玩

181公斤小熊逃出動物園圍欄　「直奔儲藏室」狂嗑7天份蜂蜜爽睡

藍營猛攻賺紅錢　郭昱晴丈夫不忍了：已蒐證「必要時提告」

賈永婕兩女兒在美留學　大女兒安安挑常春藤名校成為準碩士

恭喜陳佳樂「站在起跑線」　古久保健二點出課題

郁方坐輪椅遊韓「揪1貼心設計」　大讚：好適合台灣

基隆看守所CPR+AED訓練　提升收容人緊急救護技能

無良兄弟檔從北偷到南！　潛入台南33棟大樓剪電纜損失破300萬

血壓「早晚有差」別緊張！醫揭「正常晝夜變化」　1狀況要警覺

高中生破解悠遊卡「刷退變現」爽領數十萬　悠遊卡公司回應了

中壢派出所全新廳舍今啟用　桃市首座與社宅共構警察機關

阿根廷足壇震驚哀悼！18歲足球新星膝蓋手術意外驟逝　

寵物動物熱門新聞

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

「黑金蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

沒機會認養了！罕見「黑王蛇」飼主現身領回

小貓受困洗衣機　「清洗翻滾55分鐘」奇蹟存活

兩隻全盲貓奇蹟重生！天使姐姐堅持收編

拉布拉多霸佔前座　還回頭和女主人炫耀

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」

收容所比特犬將被安樂死　見人眼神超心碎

白牆上出現一堆黑點　竟是蜘蛛大軍

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

讀者迴響

熱門新聞

超怕看醫生　狗狗驚喜發現「獸醫是姊姊」

「黑金蛇」現蹤彰化　網搶認養：招財必備

181公斤熊逃出動物園圍欄　闖儲藏室狂嗑蜂蜜

沒機會認養了！罕見「黑王蛇」飼主現身領回

小貓受困洗衣機　「清洗翻滾55分鐘」奇蹟存活

兩隻全盲貓奇蹟重生！天使姐姐堅持收編

拉布拉多霸佔前座　還回頭和女主人炫耀

擋不住大熊攻擊　肌肉和尚被米格魯救一命

受虐狗烈日被綁欄杆　收容所驚見「七彩豹」

以為愛犬被輾斃　女4年後發現「狗其實沒死」

收容所比特犬將被安樂死　見人眼神超心碎

白牆上出現一堆黑點　竟是蜘蛛大軍

貓媽媽叼生病小貓　到獸醫院求救

誤會沙灘是超大貓砂盆　小貓1動作主人傻眼

警犬退休儀式　天降網球雨送祝福

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

網友回家「毛毛黑社會」來歡迎！　搖尾飛機耳找老大撒嬌

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

柴犬拒絕點眼藥　被醫生誇誇「迷失自我」一秒就成功

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面