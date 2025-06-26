動物界山繆傑克森！限制級髒話鸚鵡爆紅　未成年養需家長陪同

▲限制級鸚鵡爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Forever Paws Animal Shelter）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州當地動物收容所近來分享了一則鸚鵡的收養文意外爆紅，原來這隻約30歲的鸚鵡滿口髒話，講出的粗俗詞彙時常把工作人員嚇一大跳，而獲得限制級鸚鵡的稱號，希望能有民眾願意帶牠回家。

位於麻州瀑河城(Fall River)的動物收容所Forever Paws Animal Shelter，近來救援了一隻名叫亨瑞克斯(Hendrix)的藍黃金剛鸚鵡 (Blue-and-yellow macaw)，這隻鸚鵡被前任主人飼養了20多年，工作人員判斷鸚鵡的年齡可能是30歲左右。

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工作人員表示，亨瑞克斯由於沒有獲得主人的良好照顧，長期被餵食人類穀物、白麵包、動物餅乾和葵花籽，使得牠營養不良，剛來到收容所時身上的毛幾乎掉光。

可憐的亨瑞克斯來到收容所一段時間後，雖然羽毛已逐漸長出、恢復健康，然而牠長期在主人身邊學到講髒話的壞習慣卻改不掉，「我們不知道這是不是牠用來吸引大家注意的方式，牠常常會講出一大串非常髒的髒話，有時候甚至會用吼的」，出口成「髒」的流暢口條，讓工作人員聯想到知名好萊塢男星山繆傑克森(Samuel Jackson)。

工作人員表示，他們不想鼓勵亨瑞克斯這種行為，所以每當亨瑞克斯講髒話時，他們都會盡量沒有反應，有時候真的忍不住，只好跑到別的房間笑。

工作人員提醒，亨瑞克斯被收容所評鑑為R級，所以未滿17歲者若是有意願收養，需要有父母陪同一起負起教養的責任。另類的收養文曝光後立即爆紅，收容所表示，目前他們已經獲得50多組家庭有意願收養，所以不再開放更多民眾報名，之後將會視這些收養者與亨瑞克斯實際相處的情況，選擇出最適合的家庭。