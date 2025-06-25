181公斤小熊逃出動物園圍欄　「直奔儲藏室」狂嗑7天份蜂蜜爽睡





▲英國動物園傳出2隻小熊逃出圍欄。（圖／翻攝自Facebook／Wildwood Devon）

記者李振慧／綜合報導

英國當地一間野生動物園傳出2隻棕熊逃出動物園圍欄，突發事件引發警方到場進行調查，並且協助園內觀光客緊急疏散，結果查閱監視器發現，2隻小熊逃出後直接前往食物儲藏室，狂嗑掉約7天份蜂蜜後，滿足地呼呼大睡。

位於英國德文郡的當地動物園Wildwood Devon，23日下午傳出2隻小熊，4歲的米許(Mish)與露西(Lucy)逃出動物園圍欄，體重達400磅（約181公斤）的牠們失蹤，一度引發動物園人員與遊客驚慌，動物園立即發布警報，並在警方幫助下安全疏散了園內所有人員。

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動物園人員後來對外表示，他們發現2隻小熊逃出後，直接往食物儲藏室衝去，在裡面大吃了各種零食，包含約7天份的蜂蜜，還有漿果、蔬菜、魚、肉等食物，在1小時內就被工作人員送回籠中，後來心滿意足地睡著，過程中沒有對公眾造成任何危害。

警方目前正在調查小熊為何會逃出。動物園表示，由於圍欄沒有任何破壞，他們懷疑小熊是從一扇沒有鎖好的門逃出，事件正在調查中。

來自阿爾巴尼亞的米許與露西，2019年在野外遭熊媽媽拋棄後被人發現，由於2隻小熊被判定無法獨自在野外生存，所以於2022被送到動物園中接受照顧，是園內首度飼養的熊，深受遊客喜愛。