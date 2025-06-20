第一次看海！小貓誤會沙灘是「超大貓砂盆」　做1動作主人傻眼





▲小貓到海邊的反應，令主人傻眼。（圖／翻攝自TikTok／meo.toffee）

記者李振慧／綜合報導

美國一名主人第一次帶所養寵物貓到海邊散步，本想讓貓咪享受一下美麗的海灘風景，然而貓咪一到沙灘後卻彷彿看到「超大型貓砂盆」一樣，立即開心解放，讓主人十分傻眼。

這名居住在加州的網友在網路上分享，近來帶所養3個月大的英國短毛貓Meo Toffee到當地海灘散步，沒想到第一次到海邊的Meo Toffee，對沙灘是什麼完全沒有概念，誤會自己來到了超大型貓砂盆。

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影片中可看到，身上穿著粉紅色胸背帶的Meo Toffee，來到沙灘後立即開始挖洞，接著便坐進去悄悄上了廁所，上完後不忘把洞掩埋起來，表現十分優雅。

影片獲得250多萬點閱，獲得許多網友留言，「貓咪：哇，好大的貓砂盆」、「貓咪看起來很喜歡」、「帶貓咪去參觀世界上最大的貓砂盆」、「我家小貓也很喜歡去沙灘」。