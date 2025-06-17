「深灰→全白」貓媽一胎生出5漸層小貓　網笑：好像墨水用完了

▲貓媽生出漸層毛色小貓。（圖／翻攝自TikTok／podwi3czorek）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，家中所養貓咪最近生下一窩小貓，然而她在幫忙照顧小貓時意外發現，5隻小貓各自擁有不同毛色，從深灰、淺灰、淺白最後甚至變成全白，讓她笑稱好像貓媽媽生產時「墨水逐漸用完了」，趣味影片獲瘋傳。

這名女網友4月時在TikTok分享一段影片爆紅，影片中可看到，她對著鏡頭一一秀出家中出生不久的小貓，只見第一隻小貓毛色是深灰色，第二隻小貓顏色淺一點，第三隻毛色變成淺灰，第四隻只剩下淡淡的灰色，最後一隻則是白色。

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影片曝光後獲得2千9百多萬點閱，許多網友留言，「看起來真的好像墨水逐漸用完」、「太可愛了」、「墨水用完了，請更換新的墨水盒」、「好想養」、「應該不是貓媽的印表機出問題，而是貓爸的墨水不夠」、「每個顏色都給我來一隻」。

還有網友分享類似經驗，「我家的2隻貓都是黑貓，想像一下，當我看到牠們生出一堆白貓時有多驚訝」、「我家的貓咪是三色貓，結果牠生下一隻橘色、一隻黑色和一隻白色的小貓」。