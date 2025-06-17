受虐比特犬烈日被綁在欄杆　收容所驚見「七彩豹」和一窩小狗

▲收容所救出豹紋狗。（圖／翻攝自TikTok／azhumanesociety）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州當地一間動物收容所接到通報，發現有流浪狗需要幫助，然而當他們抵達現場時，卻驚見現場有一隻「豹子」，原來是一隻毛色不知為何被染成彩色豹紋的比特犬，取名為Rainbow Brite並救出牠的9隻初生小狗。

當地動物收容所Arizona Humane Society上月29日接到通知，有民眾發現一隻奇特的狗需要幫助，在華氏133度（約攝氏56度）高溫天氣中，被繩子栓在一個欄杆上，附近沒有水可以喝。

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收容所人員前往現場後，意外發現外型很像豹的比特犬Rainbow Brite，牠的身上被染成了許多不同色彩的豹紋，為了避開被曬到超燙的水泥道路，只能勉強擠在附近一小塊泥地中，快要被曬死。

工作人員幫忙讓Rainbow Brite喝水後，發現體重過輕的牠還是一隻狗媽媽，生了一窩小狗也需要幫助，最後他們將Rainbow Brite和9隻小狗帶回安置。

Rainbow Brite的特殊模樣在網路上曝光後引發關注，影片獲得上萬人次觀看，收容所近來傳出好消息，目前Rainbow Brite和牠的9隻小狗已經恢復健康，暫時還居住在寄養家庭中，不久就可以正式對外開放收養。