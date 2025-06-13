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太想吃捲餅！吃貨狗為了免費零食　深夜逃家「狂走8公里」到商店

太想吃捲餅！吃貨狗為了免費零食　深夜逃家「狂走8公里」去商店。（圖／翻攝自Facebook）

▲狗狗竟然為了免費零食逃家。（圖／翻攝自Facebook／Sara Maley Olson

記者李振慧／綜合報導

美國南達科他州一隻叫做麥克斯(Max)的4歲庇里牛斯山犬（Great Pyrenees，又稱大白熊犬），因為愛上當地一間商店店員免費送牠的早餐捲餅，竟然徒步5英里（約8公里）逃家前往商店，驚人舉動把主人嚇了一大跳。

事件1日發生在蘭福德市(Langford)當地便利商店C-store，44歲女主人莎拉(Sara Olson)早上起來時發現麥克斯突然消失，透過麥克斯身上的追蹤裝置發現，牠竟然在距離住家5英里遠的便利商店外。

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莎拉表示，「我早上起床時，收到一堆通報麥克斯位置的通知，看來牠似乎是昨晚11時39分離開家」，由於女兒昨天晚上11時30分左右回家時沒有把門關好，讓麥克斯偷溜出去，花了2個多小時走到便利商店，在門外等了5個小時等待開門。

莎拉表示，由於那天商店比較晚開門，等到不耐煩的麥克斯最後沒吃到捲餅就走了，又跑到女兒男友住家，「奇怪的是，牠以前從來沒去過女兒男友家，牠可能是在附近聞到對方的味道，就跑過去了」。

莎拉表示，麥克斯原本是一隻流浪狗，他們2年前在街上發現牠，一直飼養到現在，為了不讓貪吃的麥克斯再為了零食逃家，現在每天早上都會特別幫狗狗準備好早餐捲餅。

關鍵字： 寵物零食Great Pyrenees南達科他州Sara Olson北美要聞

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