友善黃金獵犬被遺棄停車場　每天到「便利商店討食」乞求關愛





▲黃金獵犬在街頭流浪。（圖／翻攝自Instagram／houndsinpounds）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州一隻叫做Beach Bum的黃金獵犬被遺棄在街頭，每天只能靠翻找垃圾場覓食，飢餓的牠後來頻繁出現在便利商店中，希望能有好心民眾幫忙提供食物和給牠一些關愛。

動物收容所Hounds In Pounds接獲民眾通報，得知黃金獵犬Beach Bum每天在喬治亞州瓊斯伯勒市(Jonesboro)街頭流浪，只能靠吃垃圾和喝髒水維生，有民眾目睹牠為了吃一塊掉在地上的披薩，站在馬路中央的危險模樣，差一點就被撞死。

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收容所人員前往現場後，發現Beach Bum很常出現在當地便利商店中乞討食物，雖然店老闆十分善良，會幫忙給牠一點食物果腹，可是當地卻有許多民眾威脅要射殺或是毒死流浪犬，需要立即把Beach Bum帶離街頭。

如今Beach Bum已經被帶到收容所中安置，令工作人員意外的是，Beach Bum雖然在街頭受了很多苦，仍然對陌生人保持友善，「牠太完美了，是一隻很乖的狗狗」。

Beach Bum的故事在網路上曝光後，引來許多網友不捨，還有許多人希望能夠收養，「牠的臉太溫柔可愛了」、「牠是一隻漂亮的狗狗，怎麼會有人這麼殘忍」。收容所表示，感謝大家對Beach Bum的關愛，但牠目前仍需繼續待在收容所中接受治療，等待治療完成後才能開放領養，感謝所有幫忙捐款、為牠發聲的人。