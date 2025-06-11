2年狂出國十次！男帶寵物貓環遊世界　搭機片爆紅：根本天使貓

▲男子時常帶著寵物貓一起出國。（圖／翻攝自TikTok／louieandtodd）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州一名男子自從養了2隻寵物貓後，便再也不想和愛貓們分開，即使出國也會帶著貓咪一起，雖然帶寵物出國價格不菲，然而他完全不在意，一年至少帶寵物出國3次。

27歲男子拉札爾(Lazar Joksimovic)自2023年開始，養了2隻英國短毛貓King Louie和Todd後，便經常與妻子一起帶著2隻寵物貓出國，2年來已經去過十個國家，包含西班牙、法國、墨西哥和西伯利亞等。

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拉札爾表示，由於他和妻子很希望能夠帶著貓咪一起去旅行，所以從2隻貓咪還小時，就開始帶著他們到公園或是購物中心逛街，訓練牠們熟悉城市的吵雜聲，等到小貓習慣後，便開始帶貓咪搭乘飛機。

拉札爾表示，他和妻子會幫2隻貓咪預定專屬座位，同時也會確保為寵物注射疫苗與提供最新的健康檢疫證明，「我們第一次搭飛機的時候，小貓才4個月大，牠們太小了，其實也不清楚發生什麼事，表現很冷靜」。

拉札爾表示，隨著搭飛機的次數愈來愈多，小貓們也變得愈來愈習慣搭機，上機後沒多久就會開始睡覺，如果需要上廁所，牠們還學會輕輕拍拍主人，便會帶牠們到廁所使用便攜式貓砂盆，完全不會對其他乘客造成困擾。貓咪搭機的影片曝光後，獲得網友留言，「天啊，牠們好乖，根本是天使貓」、「貓咪感覺比嬰兒還安靜」。

雖然為了帶寵物一起出國，每次都得額外花600美元（約台幣1.7萬元）購買機上寵物照顧服務，與花費數百美元為寵物提供健康證明，累計花費已達23,000美元（約台幣68萬元），但他和妻子仍覺得非常值得，未來也計畫繼續帶寵物一起出國。