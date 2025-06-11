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臘腸狗空中病危！機長「緊急降落飛機」救命　網大讚：真英雄

▲▼達美航空（Delta Air Lines）一架波音757-200（Boeing 757-200）客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國達美航空(Delta Air Lines)一架航班傳出，一隻臘腸狗在空中出現醫療緊急狀態，雖然當時機上有獸醫可以協助，但由於寵物犬情況十分危急，機長最後決定更改飛行路線、緊急降落，成功救了狗狗一命，愛護毛小孩的行徑獲得網友大讚。

美國達美航空694航班於5月26日晚間8時27分，從底特律都會韋恩縣機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)出發，機上當時約載有181名乘客和6名機組人員，預計前往洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)，然而飛行途中卻傳出突發事件。

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航空公司表示，原定5小時的航程中，起飛約1小時，機艙內傳出一隻臘腸狗生病，雖然當時機上有一名獸醫能幫忙照顧，但為了毛小孩生命安全，機長最後仍決定改道，飛機最後緊急降落在明尼蘇達州的明尼亞波利斯市(Minneapolis)機場。

飛機緊急更改航程，最後導致全機旅客延誤了2個多小時才抵達原定目的地，當飛機降落時，機長對機上全體人員宣布，生病的臘腸狗將會活下去。達美航空公司對外聲明表示，他們將所有乘客與員工的安全放在首位，為了讓生病的寵物能獲得妥善照顧才會決定改道。

新聞傳出後獲得網友大讚，「我的狗就像是我的孩子，搭機時如果遇到類似情況，沒有人會生氣，我支持機長的決定」、「當時機上明明有獸醫，機長還決定改道的話，可見狗狗的情況真的很危急」、「幸好狗狗最後沒事」、「寵物的生命也是命，機長是英雄」。

關鍵字： 狗狗達美航空臘腸狗寵物Delta Air Lines北美要聞

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