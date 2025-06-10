只是曬個太陽！180公斤鱷魚「路上違法」被捕　網笑：大人冤枉啊

▲「違法」鱷魚被警方逮捕。（圖／翻攝自Onslow County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州警方在路上發現了一條鱷魚，該鱷魚身長10英尺（約3公尺）、體重達400磅（約181公斤），身形非常巨大嚇人，還違法停留在道路上，員警們開玩笑表示，他們已經「逮捕」了這條鱷魚。

昂斯洛郡(Onslow)警方近來在臉書上發文，他們5月28日在街上逮捕了一隻史前巨獸，「有目擊者表示，這條鱷魚完全無視在馬路上禁止躺臥的標誌，悠哉在路上休息」，所以依在路上假扮恐龍、在公共空間閒晃與妨礙交通等名義逮捕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方將這條鱷魚命名為佩佩(Pepe)，從照片中可看到，警方在動物官員的幫忙下，用一條毛巾蒙住佩佩的眼睛，同時用膠帶封住了佩佩的嘴，3人合力之下才成功壓制住。

警方進一步解釋，他們之所以用毛巾蒙住佩佩的眼睛，是因為與牠眼神接觸的話，可能會導致牠使出可怕的死亡翻滾，並且為了安全起見，也用膠帶封住嘴巴，幸好事件沒有造成任何人或動物受傷，後來已把佩佩安全送到自然棲息地中。

趣味照片發布後獲得上千網友按讚，許多網友打趣為佩佩申冤，「放了佩佩，這老兄沒有做錯任何事情」、「牠只是出來曬個太陽，就被逮捕了」、「我的天啊，這是我今天看到最棒的貼文」。警官也幽默回覆，他們已經對佩佩撤銷了所有指控。