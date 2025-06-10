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一輩子關黑暗籠中　受虐馬「第一次體會自由」草地上開心狂奔

一輩子關在黑暗籠中　受虐馬「第一次體會自由」草地上開心狂奔。（圖／翻攝自Polk County Sheriff`s Office）

▲受虐小馬第一次在草地上奔跑。（圖／翻攝自Polk County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州警方搜查當地一處農場，發現農場多隻動物受虐，2匹馬嚴重營養不良，其中一匹名叫雷霆(Thunder)的馬，由於長期被關在狹小又陰暗的圍欄中，重獲自由後第一次能開心在戶外奔跑，畫面在網路上瘋傳。

佛州波爾克郡(Polk)動物虐待調查組的警官接到報案，前往距離坦帕市約60英里雷克威爾斯市(Lake Wales)一處農場調查，前往後發現農場環境髒亂，房產周圍還放置了大量廢金屬物和腐爛垃圾，動物們被迫喝受污染的飲用水。

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Meet Thunder! He is a 2 year old stallion Paso Fino that was recently rescued by PCSO. Click here to read the news release: https://tinyurl.com/yuycww8m He was kept in a very small stall in a dark barn and never turned out to pasture. This is his first time ever experiencing a pasture and being able to run free (well somewhat free) and he is loving it ???? #pcso #PolkSheriff #polkcountyanimalcontrol

Polk County Sheriff's Office 發佈於 2025年6月3日 星期二


警方發現，一共8匹馬、11頭山羊和2頭綿羊一起生活在農場的惡劣環境中，其中一匹馬極度瘦弱，肋骨和髖骨都清晰可見，另一匹馬則躺在自己的排泄物中，無法抬起頭、呼吸困難，後來不幸身亡。

41歲農場主人喬曼紐爾(Joemanuel Nunez-Suarez)辯稱，他是在幫朋友照顧這些動物，對方3個月前就說要接手但是一直沒來，而負擔照顧這些寵物的費用非常昂貴。

警方在網路上分享，其中一匹名叫雷霆的2歲馬，牠第一次重獲自由時開心奔跑的畫面，「這是牠第一次體驗牧場，能夠自由奔跑，牠非常喜歡，過去牠一直被關在陰暗穀倉中一個很小的圍欄中，從來沒有被放出來過」。

目前喬曼紐爾被控虐待動物重罪、雷霆的主人蘇亞雷斯(Barbara Suarez)也被控忽視動物和拒捕等罪，與農場有關的另外3人，Jorge Almeida Rodriguez、Idanys Queveto、Hennycha Rosa也都面臨指控。

關鍵字： 虐待動物佛州Lake WalesThunderJoemanuel Nunez-Suarez北美要聞

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