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風飛鯊成真！男在高爾夫球場被砸頭　天降「雙髻鯊寶寶」嚇壞

風飛鯊成真！男在高爾夫球場被砸頭　天降「雙髻鯊寶寶」嚇壞。（圖／翻攝自Facebook／Myrtle Beach City Government）

▲男子被天空掉下的鯊魚寶寶砸中。（圖／翻攝自Facebook／Myrtle Beach City Government）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一名男子與朋友在玩飛盤高爾夫時，突然被一個從天而降的異物砸到頭，他仔細一看，砸到他的竟然是一隻鯊魚，宛如電影《風飛鯊》的離奇畫面把他嚇了一大跳。

美國Garden & Gun報導，男子喬納森(Jonathan Marlowe)上周與朋友在南卡州濱海城市默特爾比奇(Myrtle Beach)當地高爾夫球場Splinter City Disc Golf Course玩飛盤高爾夫運動時，發生了離奇的事件。

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喬納森表示，當時他注意到天空中有一隻魚鷹(Osprey)口中叼著不尋常的獵物，結果被3隻飛過來的烏鴉攻擊，導致魚鷹的獵物掉下來，剛好砸到他的頭，他原本以為掉落物可能是一條魚，沒想到竟然是雙髻鯊寶寶(Hammerhead shark)。

喬納森表示，「我以為那只是一條普通的魚，看到後我不停問自己，這真的發生了嗎」，由於鯊魚寶寶落地時已經死亡，所以他和朋友決定把鯊魚留在樹下，以免魚鷹後來想要帶回獵物。

喬納森後來將照片分享在臉書上，驚人事件還獲得默特爾比奇市政府轉貼，吸引許多網友留言，「陸地上居然有鯊魚」、「小鯊魚好可憐」、「真的是太酷了」、「沒看到照片的話真的很難相信」。

關鍵字： 鯊魚雙髻鯊Myrtle Beach南卡羅來納州Jonathan Marlowe北美要聞

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