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狗狗逃家完成160公里大冒險　失蹤36天「凶猛海中游泳」被發現

狗狗逃家完成160公里大冒險　失蹤36天「凶猛海中游泳」被發現。（圖／翻攝自ks_angels_rescue）

▲失蹤狗狗在海中被找到。（圖／翻攝自Instagram／ks_angels_rescue

記者李振慧／綜合報導

英國一隻5歲混種獵犬安柏(Amber)，被帶到寄養家庭後突然消失，愛冒險的牠在失蹤36天後終於被發現，然而發現的地點竟然是在海上，牠正要從一座島上游回陸地時被船員找到，冒險路程長達100英里（約160公里）。

原本是流浪犬的安柏，後來獲得英國漢普郡新森林區(New Forest)一個寄養家庭照顧，然而愛冒險、不喜歡待在室內的牠，4月25日突然從寄養家庭失蹤，從此展開了牠的驚人冒險。

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在安柏失蹤的期間，曾有人通報在國家公園中看到牠，動物救援組織KS Rescue Angels人員立即在公園內設置監視器和餵食站，希望能夠引誘安柏出現，然而卻沒有任何收穫，沒想到後來又接到民眾通報，在距離30英里（約48公里）外的濱海小鎮普爾(Poole)發現安柏。

由於該地區距離太遠，原本救援人員不太相信民眾所發現的流浪犬就是安柏，後來卻獲得通報，安柏居然游泳橫跨了1英里（約1.6公里）的距離，抵達普爾鎮對面的白浪島(Brownsea Island)。

KS Rescue Angels人員表示，「島上有一名好心的女士每天都會幫忙餵食安柏，大約待了3天，第4天時，安柏可能是被想抓狗的人嚇壞了，所以跳到海中試圖游到沙洲，結果被困在凶猛海浪中」，最後奇蹟被一艘剛好路過的船救起。

船員伊森(Ethan Granta)表示，當時他們注意到一隻動物在海水中掙扎，原本還以為是海豹，沒想到竟然是一隻小狗，由於海浪太大，讓安柏無法順利靠近船上，一名船員立即跳下船幫助帶牠上船。

在外面流浪長達36天，安柏雖然體重瘦了很多，但是健康情況良好，如今牠已經回到原本的寄養家庭中，家人擔心牠再度逃跑，特別加強了花園內的圍欄措施，希望能夠慢慢恢復牠對人類的信任。

關鍵字： 寵物流浪犬安柏AmberKS Rescue Angels英國

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