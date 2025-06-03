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怕水阿金緊咬「鴨鴨小夥伴」一起水療　主人暖舉990萬網被萌翻

怕水阿金緊咬「鴨鴨小夥伴」一起水療　主人暖舉990萬網大讚。（圖／翻攝自TikTok／honeybearhenry）

▲黃金獵犬緊緊咬著鴨娃娃。（圖／翻攝自TikTok／honeybearhenry）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一隻黃金獵犬做水療運動，疑似怕水的牠在水中看起來神情十分緊張，主人為了幫牠舒緩情緒，讓牠口中叼著鴨娃娃一起運動，果然成功安撫狗狗，可愛影片在網路上爆紅。

名叫亨利(Henry)的黃金獵犬，把鴨娃娃當作情緒支持夥伴的影片近來在網路上瘋傳。影片中可看到，亨利一邊在水中做著水療運動時，口中不忘緊緊叼著娃娃，不論運動再久都沒有鬆口。

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亨利的主人雖然沒有對外解釋亨利為何需要進行水療，不過從其他拍攝的影片中可看到，他時常讓亨利水療，而且每次都會讓亨利攜帶不同的小夥伴，來幫助狗狗舒緩緊張。

可愛影片獲得990多萬點閱，吸引許多網友留言，「太可愛了」、「狗狗運動時還會跟著節奏」、「鴨鴨是狗狗的情緒支持小夥伴」、「這支影片我狂看了至少5次以上」。

關鍵字： 黃金獵犬狗狗水療紐約Henry

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