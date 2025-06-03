殺死1條又冒出數十條　男住家慘變蛇窩「村民合力擊斃52條蛇」

▲男子家中發現至少50條蛇。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦密拉特(Meerut)一名男子在家附近發現一條約45公分長蛇，因為害怕所以他設法殺死了蛇，沒想到幾分鐘後，一條又一條蛇不斷出現，恐怖景象吸引附近村民到他家幫忙，殺死約52條蛇。

事件1日晚間發生在密拉特當地村莊Simauli，身為農民的男子賽菲(Mahfooz Saifi)晚上正準備要睡覺時，忽然在家門口發現蛇，而且把蛇殺死後，又有數十條蛇不斷出現，讓他和家人都非常害怕。

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मेरठ के समौली गांव में एक भाईजान के घेर मे एक दो नहीं पूरे 52 सांप निकले। सभी सांप (चेकर्ड कीलबैक वाटर स्नैक) प्रजाति के प्रतीत हो रहें थे जो जहरीले नहीं होते। इसके बावजूद भाईजान ने सभी 52 सांपों को लाठी से पीट पीट कर मार दिया। pic.twitter.com/PSUVD1J4yt — shalu agrawal (@shaluagrawal3) June 2, 2025

賽菲家有大量蛇的消息在村裡傳開後，許多民眾紛紛拿著棍棒和石頭到他家幫忙。從網路流傳影片中可看到，從賽菲家門口的斜坡下，不斷湧出活蛇，全都慘遭村民打死。

林業部門後來接獲消息，前往現場調查發現被打死的蛇應該是無毒水蛇，常出沒在排水溝等潮濕地區，除非受到挑釁，通常不會主動攻擊人。

林業官員表示，這些蛇其實是自1972年以來受到野生動物保護法所保護的動物，「我們得知有民眾未經通知就打死蛇，並把蛇埋在土坑中，牠們是受保護的動物，任何人在採取行動前都應該先通報當局」，正在調查總共有多少蛇被殺死。