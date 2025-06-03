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巨型大象深夜闖「便利商店搶劫」　狂嗑零食雞蛋驚人畫面曝

巨型大象深夜闖「便利商店搶劫」　狂嗑零食雞蛋驚人畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲大象闖進便利商店。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

泰國呵叻府傳出一頭大象竟然闖進便利商店，巨大的身形幾乎快把整間店都塞滿，然而大象卻像沒事一樣，悠閒地在店內閒逛、挑選食物，開心吃了一大堆脆米餅零食和雞蛋後才心滿意足離開。

事件2日發生在呵叻府巴衝(Pak Chong)當地一間便利商店，這頭被當地民眾稱為Plai Biang Lek的大象，雖然經常在考艾國家公園附近出沒，並且進入社區，然而當天凌晨3時卻闖進便利商店中，罕見景象把附近民眾也嚇了一跳。

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Thairath - ไทยรัฐออนไลน์ 發佈於 2025年6月2日 星期一


從網路流傳畫面中可看到，大象Plai Biang Lek走進便利商店，龐大的身體擠在狹小的走道中，背部和頭已經碰到天花板，正在四處閒逛並挑選食物。

便利商店老闆目睹情況後，嚇得趕緊逃出店外並且向考艾國家公園求救，當公園工作人員前來幫忙，試圖把大象驅趕出店外時，大象還不願意離開，繼續吃著店內零食，心滿意足後才自行走出店外。

考艾國家公園人員表示，Plai Biang Lek很喜歡在人類社區閒逛，所以當地人都對牠的出現見怪不怪，雖然牠很常出現在這家便利商店外，但直接闖進去還是第一次，之前也曾闖入當地一間餐廳，趁店老闆睡覺時「搶劫」了餐廳。

關鍵字： 大象泰國便利商店考艾國家公園Plai Biang Lek東南亞要聞

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