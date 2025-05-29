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2隻公貓已結紮　女家中蹦出「4周大小貓」嚇：貓咪自體繁殖？

2隻公貓已結紮　女家中突蹦出「4周大小貓」嚇：貓咪自體繁殖？（圖／翻攝自TikTok／amys_vlog777）

▲女子家中突然出現小貓。（圖／翻攝自TikTok／amys_vlog777）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上發問，她所養的2隻黑貓明明都是公貓，而且已經結紮，近來家中卻突然出現2隻剛出生不久的小奶貓，讓她非常疑惑，影片獲得1千2百多萬。

女網友艾米(Amy)在TikTok上分享，她近來在家中發現2隻剛出生不久的小貓，1隻黑色、1隻橘色，可是家中2隻寵物貓明明都是公貓，所以不太可能是牠們所生，小貓的來歷讓她百思不得其解，忍不住發問「難道黑貓會自體繁殖嗎」。

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@amys_vlog777 Replying to @Florizette_Art&Illustration do cats multiply by mitosis or what? ???? #cats #blackcats #catdistributionsystem #catsoftiktok #kittensoftiktok #kittentok ♬ original sound - Amy’s Vlog

影片中可看到，小橘貓縮在角落，看起來似乎有些害羞，小黑貓則大方繞到艾米的腳邊散步，而艾米養的2隻公貓只是看著她，彷彿在說「孩子不是我的」。

可愛影片獲得上萬網友留言，「2位貓爸爸可能偷偷找了代理孕母」、「貓咪分配系統給了牠們小貓」、「恭喜貓爸爸！你們的家庭變得愈來愈龐大了」、「是牠們偷偷收養的孩子」。

由於廣大網友好奇後續，艾米在其他影片中回覆，她後來發現2隻小貓其實是鄰居養的母貓所生，小貓大約才4周大而已，不過她也不太清楚小貓為何會跑到她家，已經將小貓送還給真正主人。

關鍵字： 公貓寵物黑貓小貓

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