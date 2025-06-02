路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

▲女子車上出現不速之客。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名女子開車接送兒子時，從汽車引擎蓋中突然「冒出一顆頭」，把她嚇了一跳，仔細一看竟然是一條大蛇，她立即停車試圖把蛇趕走，沒想到蛇又悄悄爬回車上。

居住在密蘇里州尤金區(Eugene)的女子莉安娜(LeAnna Binkley)，上月開車送兒子去參加球隊練習時，一顆大蛇的頭突然從引擎蓋下冒了出來，和人在駕駛座的她四目相對。

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被嚇了一大跳的莉安娜立即停車，試圖把大蛇從汽車中趕出來，忙了一陣後以為蛇已經離開，沒想到後來發現蛇仍然在車上。莉安娜表示，她把兒子送到練習場後，獨自開車前往工作時突然覺得好像有東西在看她，結果再度發現大蛇。

莉安娜後來在同事的幫忙下，終於把大蛇趕出車外，「雖然花費了很多力氣，最後大家安全地把蛇弄出車外，沒有人員和蛇受傷」。

密蘇里州自然保護部表示，莉安娜車上的蛇是鞭蛇(Coachwhip snake)，由於鞭蛇喜歡躲藏在溫暖、黑暗的密閉空間，容易出現汽車引擎中，如果民眾遇到類似狀況，最好聯繫當地動物組織或捕蛇專家幫忙處理。