ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

路上開車「引擎蓋突冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation）

▲女子車上出現不速之客。（圖／翻攝自Facebook／Missouri Dept. of Conservation）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州一名女子開車接送兒子時，從汽車引擎蓋中突然「冒出一顆頭」，把她嚇了一跳，仔細一看竟然是一條大蛇，她立即停車試圖把蛇趕走，沒想到蛇又悄悄爬回車上。

居住在密蘇里州尤金區(Eugene)的女子莉安娜(LeAnna Binkley)，上月開車送兒子去參加球隊練習時，一顆大蛇的頭突然從引擎蓋下冒了出來，和人在駕駛座的她四目相對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被嚇了一大跳的莉安娜立即停車，試圖把大蛇從汽車中趕出來，忙了一陣後以為蛇已經離開，沒想到後來發現蛇仍然在車上。莉安娜表示，她把兒子送到練習場後，獨自開車前往工作時突然覺得好像有東西在看她，結果再度發現大蛇。

莉安娜後來在同事的幫忙下，終於把大蛇趕出車外，「雖然花費了很多力氣，最後大家安全地把蛇弄出車外，沒有人員和蛇受傷」。

密蘇里州自然保護部表示，莉安娜車上的蛇是鞭蛇(Coachwhip snake)，由於鞭蛇喜歡躲藏在溫暖、黑暗的密閉空間，容易出現汽車引擎中，如果民眾遇到類似狀況，最好聯繫當地動物組織或捕蛇專家幫忙處理。

關鍵字： 密蘇里州女子大蛇汽車LeAnna Binkley鞭蛇北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

2隻公貓已結紮　女家中蹦出「4周大小貓」嚇：貓咪自體繁殖？

害羞橘貓肚子餓不敢喵喵叫　「伸禮貌手」拍拍主人：給我飯飯

親人可卡犬搖尾巴靠近　女監視器拍到狗狗被郵差「迴旋踢踹飛」

「巨型蜘蛛爬進駕駛座」11秒片爆紅　男1反應被讚：我早翻車了

9歲女童看完牙醫突然昏睡不醒　「幾小時後死亡」原因出爐

爽中1億元大獎！男控女友代領獎後突然失蹤　秒交新男一起躺床

媽回旅館房目睹「12歲女兒被壓床性侵」　勇掏槍阻止變態男

邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

【博美逃脫記】高鐵上被逮！當事狗出面道歉了

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

逃獄被逮！當事狗「道歉了」　網笑：太可愛直接無罪釋放

中午「發亮黑熱狗」曬到燒燙燙　搖尾打哈欠媽咪兩分鐘投降

挑食米克斯上演「假吃戲碼」　狂舔飯飯...一點都沒下肚XD

南非「4噸南象鼻海豹」悠哉趴引擎蓋　出動大卡車才搬得動

路上開車「引擎蓋冒出一顆頭」　女和蛇四目交會嚇：超大一條

西施犬打理成小王子　托老公照顧一周變「打入冷宮的瘋妃」

人家不胖！臘腸狗減肥不嘻嘻　地板留「哭臉黃金」跟媽抗議

家中出現「超大型菜蟲」　橘貓巡廚房狂嗑空心菜有夠陶醉

黑衣騎士「機車遛狗」路燈絆牽繩！　白汪被扯翻滾一整圈

凌晨4點被「山貓」闖家門　警員想出「趕貓妙招」逗樂網友

邊境牧羊犬玩衛生紙被罵「在幹麻！」　掃地機器人秒回話媽笑噴

黑貓只親近視障寶寶　化身「導盲貓」與小主人形影不離

洗沐時光超療癒！夏季「3款沐浴乳」推薦　一掃整日疲憊

印度跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」　被拍不雅片威脅恐嚇

不滿離婚判決！60多歲韓男「憤怒縱火燒地鐵」　遭法院裁定拘留

學客語有獎金！台東鼓勵客語認證最高補助3000元

推動SDGs與健康並進　台東縣召開永續委員會議

「國民姐夫」AKIRA蓄鬍留長髮！新造型驚喜現身　攜放浪兄弟登台見面會

Google點名TLS憑證「誠信有缺失」8月停服務　中華電信4點聲明反擊

北韓新驅逐艦「意外沈船」　浮現白色氣球！專家：可能得拆解打撈

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

寵物動物熱門新聞

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

山貓闖家門　警員想出「趕貓妙招」

家中出現巨菜蟲　橘貓狂嗑空心菜

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

騎士機車遛狗　牽繩绊燈汪滾整圈

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

西施犬給老公照顧一周　變超邋遢

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

蓑羽鶴誤入老虎區遭分食！遊客嚇：職場命案

不想再朝九晚五　男辭工作帶貓環遊世界

身體剩一半　女目睹無尾鱷魚過馬路

臘腸狗討厭減肥　拉哭臉黃金抗議

讀者迴響

熱門新聞

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

小主人出生就失明　孤僻黑貓只親她

山貓闖家門　警員想出「趕貓妙招」

家中出現巨菜蟲　橘貓狂嗑空心菜

胖貓硬擠紙箱　奴才明明有買貓窩

騎士機車遛狗　牽繩绊燈汪滾整圈

烏龜去世被埋花盆　2個月後竟然活了

愛犬剪完毛「很不爽」吸500萬讚

西施犬給老公照顧一周　變超邋遢

爸扛鬆獅表情猙獰：才25公斤！

蓑羽鶴誤入老虎區遭分食！遊客嚇：職場命案

不想再朝九晚五　男辭工作帶貓環遊世界

身體剩一半　女目睹無尾鱷魚過馬路

臘腸狗討厭減肥　拉哭臉黃金抗議

引擎蓋突冒出一顆蛇頭　女嚇：超大一條

熱門寵物影片

更多
邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

邊境牧羊犬搗蛋被媽質問　掃地機器人秒回：我在充電呢！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

胖貓「為難紙箱」屁屁硬擠　肥肉溢出奴才無奈：有買貓窩給你欸！

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面