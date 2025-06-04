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從小被貓手足養大　比特犬愛「折手手舔毛」爆紅：根本大貓咪

從小被貓手足養大　比特犬愛「折手手舔毛」爆紅：根本大貓咪。（圖／翻攝自TikTok／justopiethings）

▲比特犬行為像貓，在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／justopiethings）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻可愛比特犬因為從小和貓咪手足一起長大，耳濡目染之下導致牠時常出現貓咪特有的行為，外表看起來更像一隻大貓，而不是比特犬，意外在網路上爆紅。

這隻名叫奧培(Opie)的比特犬，由於平時和家中多隻貓咪一起生活，使得牠的行為舉止變得愈來愈像貓，有趣行徑全被主人記錄下來並且分享在網路上。

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@justopiethings Part cat part … Mainecoon ? #pitbullmix #pitbullsoftiktok #bullybreeds #catdog #dogsoftiktok ♬ Morning Happy Melody - Donguri

主人PO文表示，「想看看被貓養大的比特犬是什麼樣子嗎」。影片中可看到，奧培趴在沙發上時會和貓咪一樣折手手，被主人拍屁屁會非常開心，喜歡磨蹭家具和人，也會像貓一樣舔毛、梳理自己。

影片曝光後立即爆紅，獲得100多萬點閱。許多網友留言，「牠的內心其實是一隻貓」、「牠連表情都像貓，看你時一臉不屑的樣子，太完美了」、「哪裡有比特犬！？我只看到一隻小貓」。

關鍵字： 比特犬貓咪寵物Opie

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