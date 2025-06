門口突然出現訪客　女應門發現「2公尺長大蛇」四處亂爬嚇壞

▲女子家門口出現大蛇。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國德州休斯頓一名女子在家時,收到門鈴監視器通知家門前有動靜,她以為是有訪客,沒想到卻看到一條大蛇,驚人畫面把她嚇了一跳。

德州近來天氣逐漸變得炎熱,許多人都在尋找涼爽地點避暑,沒想到連大蛇也是。居住在賽普拉斯區(Cypress)的女屋主安娜(Anna),5月8日家中門鈴監視系統突然傳送通知給她,結果她竟然看到一條大蛇在門口。

