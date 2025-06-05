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門口突然出現訪客　女應門發現「2公尺長大蛇」四處亂爬嚇壞

▲▼蛇,鼠蛇,Rat snake。（示意圖／達志影像）

▲女子家門口出現大蛇。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州休斯頓一名女子在家時，收到門鈴監視器通知家門前有動靜，她以為是有訪客，沒想到卻看到一條大蛇，驚人畫面把她嚇了一跳。

德州近來天氣逐漸變得炎熱，許多人都在尋找涼爽地點避暑，沒想到連大蛇也是。居住在賽普拉斯區(Cypress)的女屋主安娜(Anna)，5月8日家中門鈴監視系統突然傳送通知給她，結果她竟然看到一條大蛇在門口。

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影片中可看到，一條巨大鼠蛇(Rat snake)在安娜的門前四處移動，一下爬到她的門上、一下在門前欄杆上游移。安娜表示，「我沒想到竟然會看到大蛇，這是我從未見過的景象，而我老公覺得很酷，所以我把影片分享在網路上」。

根據美國野生動物聯合會(NWF)資料，鼠蛇是一種體型巨大，但是無毒的蛇，體長通常為3.5至7英尺之間（約1至2公尺），雖然無毒，但若是被人類碰觸，仍然有可能會咬人，受到威脅時還會搖晃尾部，散發出一種超臭氣味來驅敵。

關鍵字： 美國德州大蛇監視器鼠蛇Cypress北美要聞

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