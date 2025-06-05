女外出看寵物監視器　目睹阿金「孤單等門」背影：馬麻哪時回來

▲黃金獵犬孤單等主人回家。（圖／翻攝自TikTok／wally.meets.world）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女飼主外出時，好奇用寵物監視器查看家中情況，卻看到所養的黃金獵犬孤單坐在沙發上，癡癡望著遠方的背影，讓她非常愧疚，一心只想盡快趕回家中陪狗狗。

居住在波士頓的女飼主茱莉亞(Julia)為黃金獵犬沃利(Wally)開設社群帳號，時常分享與沃利生活的點點滴滴。沃利平時是一隻臉上總是帶著笑臉的可愛毛孩，然而她某次外出時，查看寵物監視器卻看到沃利獨自在家、悶悶不樂的模樣。

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影片中可看到，沃利獨自待在沙發上，呆呆地凝視前方好一段時間都沒有動，彷彿一心在期待主人會打開門走進來，後來等到累了，便無力趴在沙發上，仍在癡癡等待。

影片曝光後讓許多網友不捨，紛紛留言建議茱莉亞，「幫牠找一個朋友吧」、「看到牠趴下來時，我哭了」、「如果可以的話，我一整天都會待在家」、「雖然有點貴，幫狗狗找個日托所吧，不然我無法想像牠每天有多孤單，牠現在在日托所交到了朋友」。

所有網友的建議讓茱莉亞深受感動，她坦言，因為沃利容易覺得寂寞，所以她平時非必要也不太會外出。