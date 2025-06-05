小貓困4公尺深地下18小時　男播「喵喵聲」神救出：以為是馬麻





▲小貓受困地下被救出。（圖／翻攝自Facebook／John Debacker）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州有民眾聽到地下傳來動物叫聲，意外發現一隻小貓受困在地下管道中，消防隊員抵達後，確認小貓受困的位置在地下約10至15英尺（約3至4.5公尺）深處，僵持了一段時間後，最後利用喵叫聲引誘小貓跑到比較近的地方，成功救出小貓。

事件發生在紐約州長島貝肖爾(Bay Shore)。女屋主潘蜜拉(Pamela Gallagher)表示，小貓雖然身形很小隻，但是哭聲非常大聲，「老實說，我也很意外這麼小的一隻貓咪，可以發出那麼大的叫聲，很顯然是在求救」，便立即通報消防隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消防隊員抵達後，拉開潘蜜拉後院的甲板發現，小貓受困在地下約10至15英尺深的地方，由於位置太深他們不方便進入，只能嘗試各種方式希望能把小貓引誘出來。

一小時過去，由於小貓還是不願意出來，當地貓咪救援專家德巴克(John Debacker)也到現場一起幫忙，他拿出特別準備的貓叫聲錄音檔，終於成功把小貓引誘出來。

德巴克表示，「由於小貓一直在喵喵叫，所以我試著播放喵叫聲的錄音檔，小貓聽到叫聲，會以為是其他貓咪或是貓媽媽在叫，果然聽到後很快就出來了」。

這隻獲救的小貓後來被命名為Piper，約2個月大，受困在地下管線中約18個小時，已經被送到當地動物收容中心NYC Second Chance Rescue接受照顧，很快就恢復健康的牠已經開放領養。德巴克擔心Piper的兄弟姊妹或貓媽媽有可能也在附近，希望能盡快找到牠們，為貓媽媽做絕育手術。