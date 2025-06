「逃出屠宰場」無助牛市中心亂竄　獲動物中心安置將安享晚年

▲公牛出現在市中心。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

英國伯明罕傳出一頭從屠宰場逃跑的公牛,突然出現在街道上引發一陣混亂,嚇壞了目睹事件的路人和司機,這頭公牛後來在市政府人員的幫助下已經控制住,前往動物收容中心安置。

事件發生在6日上午9時30分左右,這頭在街上亂竄的公牛,被民眾在迪格貝斯(Digbeth)的街道上發現。從網路上流傳影片中可看到,公牛衝到人行道後又跑向馬路,導致行經圓環路口的車輛緊急剎車,道路一度癱瘓。

UK: Reports of a bull on the loose in the streets of Birmingham during Eid al-Adha.



The poor animal likely escaped from the annual Islamic sacrifice ritual of Qurbani, where livestock are tortured and slaughtered.



pic.twitter.com/QKXTPpjaap