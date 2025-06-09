「逃出屠宰場」無助牛市中心亂竄　獲動物中心安置將安享晚年

▲公牛出現在市中心。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

英國伯明罕傳出一頭從屠宰場逃跑的公牛，突然出現在街道上引發一陣混亂，嚇壞了目睹事件的路人和司機，這頭公牛後來在市政府人員的幫助下已經控制住，前往動物收容中心安置。

事件發生在6日上午9時30分左右，這頭在街上亂竄的公牛，被民眾在迪格貝斯(Digbeth)的街道上發現。從網路上流傳影片中可看到，公牛衝到人行道後又跑向馬路，導致行經圓環路口的車輛緊急剎車，道路一度癱瘓。

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UK: Reports of a bull on the loose in the streets of Birmingham during Eid al-Adha.



The poor animal likely escaped from the annual Islamic sacrifice ritual of Qurbani, where livestock are tortured and slaughtered.



pic.twitter.com/QKXTPpjaap — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) June 6, 2025

目擊民眾表示，「我當時開車經過時，眼角餘光瞄到一個東西突然跑過去，還以為是一匹馬，沒想到是一頭牛」。還有許多網友在網路上留言，「哇，市中心竟然能看到牛」、「是街上的雕像牛活起來了嗎？為什麼會有牛在社區亂跑」。

警方接到民眾報案後立即出動，在路上開始追捕這頭公牛，並呼籲民眾如果遇到這頭牛，千萬不要傷害牠，「這頭牛沒有攻擊性，牠只是迷路了」。

最新消息傳出，市府人員已經成功將公牛制伏，由於許多民眾關於公牛的動物福祉，這頭牛已被送到位於Frettenham的山坡動物收容中心安置，將可以和其他牛群一起在自然環境度過餘生。