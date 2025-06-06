陌生橘貓闖進車內　「躺腿上可愛踏踏」女狂喜：我被選中了

▲女驚喜被橘貓選中。（圖／翻攝自TikTok／itmestephiegee）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來在網路上分享，自己被貓咪分配系統選中成為主人的奇妙故事，她開車經過州公園時，一隻橘貓突然一直看著她喵喵叫，最後橘貓甚至爬到車上、拼命磨蹭著她，讓她感動到快哭出來。

女子史蒂芬妮(Stephanie)上周在網路上分享自己被橘貓選中的影片。影片中可看到，一隻橘貓出現在她車上，開心地四處在車內參觀，還時不時就來磨蹭一下史蒂芬妮，最後甚至跳到她腿上踏踏，看起來一點也不像初次見面的貓。

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史蒂芬妮在影片中表示，「我覺得我被選中了，當時我開車經過州立公園，這隻橘貓坐在垃圾桶上一直對我喵喵叫」。由於小貓不願意離開，讓她又驚又喜表示，「我該怎麼辦？天啊，看看這個可愛的孩子，這是我人生中最美好的一天，我走不了啦」。

從史蒂芬妮其他影片中可看到，原本在遠處的橘貓，一看到史蒂芬妮就像看到主人一樣，立即飛奔過來，親暱地黏上去。讓許多網友留言，「快帶牠回家，牠現在是你的貓了」、「你中大獎了，橘貓寶寶是最棒的」、「牠選擇你是有原因的，帶回家吧」。不過也有網友懷疑，橘貓由於表現太親人，有可能其實有人飼養，建議可以去獸醫掃描看看有無晶片。