ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

陌生橘貓闖進車內　「躺腿上可愛踏踏」女狂喜：我被選中了

陌生橘貓闖進車內　「躺腿上可愛踏踏」女狂喜：我被選中了。（圖／翻攝自TikTok／itmestephiegee）

▲女驚喜被橘貓選中。（圖／翻攝自TikTok／itmestephiegee）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子近來在網路上分享，自己被貓咪分配系統選中成為主人的奇妙故事，她開車經過州公園時，一隻橘貓突然一直看著她喵喵叫，最後橘貓甚至爬到車上、拼命磨蹭著她，讓她感動到快哭出來。

女子史蒂芬妮(Stephanie)上周在網路上分享自己被橘貓選中的影片。影片中可看到，一隻橘貓出現在她車上，開心地四處在車內參觀，還時不時就來磨蹭一下史蒂芬妮，最後甚至跳到她腿上踏踏，看起來一點也不像初次見面的貓。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@itmestephiegee Chosen.???? #catdistributionsystem #cat #fyp #catsoftiktok #stray ♬ A Gentle Sunlight - James Quinn

史蒂芬妮在影片中表示，「我覺得我被選中了，當時我開車經過州立公園，這隻橘貓坐在垃圾桶上一直對我喵喵叫」。由於小貓不願意離開，讓她又驚又喜表示，「我該怎麼辦？天啊，看看這個可愛的孩子，這是我人生中最美好的一天，我走不了啦」。

從史蒂芬妮其他影片中可看到，原本在遠處的橘貓，一看到史蒂芬妮就像看到主人一樣，立即飛奔過來，親暱地黏上去。讓許多網友留言，「快帶牠回家，牠現在是你的貓了」、「你中大獎了，橘貓寶寶是最棒的」、「牠選擇你是有原因的，帶回家吧」。不過也有網友懷疑，橘貓由於表現太親人，有可能其實有人飼養，建議可以去獸醫掃描看看有無晶片。

關鍵字： 貓咪橘貓寵物貓咪分配系統流浪貓街貓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【薑還是老的辣】藏500元讓 #退休警犬 找 牠秒鎖定目標！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

風飛鯊成真！男在高爾夫球場被砸頭　天降「雙髻鯊寶寶」嚇壞

寵物犬被嚇衝鐵軌上！女勇救狗被火車撞亡　母心碎：是前男友的狗

女外出看寵物監視器　目睹阿金「孤單等門」背影：馬麻哪時回來

民宅凌晨4時突大火「大家都在睡」　英雄黃金獵犬救了全家人

小貓困4公尺深地下18小時　男播「喵喵聲」神救出：以為是馬麻

狗狗逃家完成160公里大冒險　失蹤36天「凶猛海中游泳」被發現

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

北市動物園「6/18日起」暫時休園　10天大保養遊客別撲空

陌生橘貓闖進車內　「躺腿上可愛踏踏」女狂喜：我被選中了

從小被貓手足養大　比特犬愛「折手手舔毛」爆紅：根本大貓咪

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

烏鴉說好冷

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

彰化養雞場錄下「石虎母子」參觀過程　農民申請給付最高1萬3千元

【爸反對收編流浪貓】結果全家最寵的是他！

非洲象美代42歲辭世　突坐下無法站立「體力遽降」人道處置

小橘睡覺「尾巴假髮」神似川普　網友笑噴：讓喵星再次偉大

就想看你上廁所！4招破解「貓咪瘋狂喵門症候群」分離焦慮不能只是抱緊處理

後腿多2條！「罕見寄生胎」虎斑浪貓天生6腿　手術後重獲新生

水下影像傳佳音！長期潛點監測作見證　綠島小丑島生態再現

北市動物園「6/18日起」暫時休園　10天大保養遊客別撲空

陌生橘貓闖進車內　「躺腿上可愛踏踏」女狂喜：我被選中了

從耳朵到尾巴都在「說話」！狗狗的快樂就藏在「16種徵兆」裡

環島小黑汪睡前「儀式感滿滿」　爸爸陪挑玩具鋪床超幸福

民宅凌晨4時突大火「大家都在睡」　英雄黃金獵犬救了全家人

黃博多對悍將3戰全勝！笑稱沒秘訣：每一隊都一樣

美國關稅90天寬限將至　賴清德派潘孟安赴阿拉斯加會晤眾美國官員

「安神」狂飆33分替夢想家續命　蔣淯安：找回自我特色

平野神秘笑談破解力亞士　首局施加壓力最關鍵

快訊／范瑋琪《歌手》慘遭淘汰！　陸網酸：聲音好抖...下台痛哭

宜蘭男「開車撞女業務」搶金飾！檢方聲請羈押禁見

別讓紫外線偷走你的美！夏季6款人氣防曬一次看

魔神樂7局好投、陳晨威連29場敲安　樂天中止對戰台鋼3連敗

快訊／大樂透頭獎槓龜　百萬大紅包開出9組剩23組

快訊／非農優於預期　美股高開「道瓊漲超500點」特斯拉漲4％

寵物動物熱門新聞

灰鸚鵡撒嬌找哥哥　跟媽咪聊超久

北市動物園放暑假　6/18起休園

橘貓闖車內「躺腿踏踏」　女狂喜：被選中了

被貓手足養大　比特犬愛折手手舔毛

天竺鼠家族脫毛褲　下半身失蹤

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

翡翠水庫「藍鵲育雛」實境秀　7顆蛋孵出鳥爸媽忙裡忙外

醜小貓淋雨整天　康復變大美貓

大橘子死前腳折斷　愛媽憂只判罰款

歐告有睡前儀式　爸陪挑玩具鋪床

臘腸偷吃海鮮　空殼灑滿地被抓包

男高爾夫球場　被天降「雙髻鯊寶寶」砸頭

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

住日台人聽「好冷！」　真相不是人

讀者迴響

熱門新聞

灰鸚鵡撒嬌找哥哥　跟媽咪聊超久

北市動物園放暑假　6/18起休園

橘貓闖車內「躺腿踏踏」　女狂喜：被選中了

被貓手足養大　比特犬愛折手手舔毛

天竺鼠家族脫毛褲　下半身失蹤

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

翡翠水庫「藍鵲育雛」實境秀　7顆蛋孵出鳥爸媽忙裡忙外

醜小貓淋雨整天　康復變大美貓

大橘子死前腳折斷　愛媽憂只判罰款

歐告有睡前儀式　爸陪挑玩具鋪床

臘腸偷吃海鮮　空殼灑滿地被抓包

男高爾夫球場　被天降「雙髻鯊寶寶」砸頭

邊境搗蛋被媽質問　3C家具神回覆

住日台人聽「好冷！」　真相不是人

奴才要出門上班　布偶貓眼神超殺

熱門寵物影片

更多
灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

烏鴉說好冷

烏鴉說好冷

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

灰鸚鵡「找哥哥」撒嬌模式全開！　對媽咪「拜託」來回聊超久

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

媽咪煮飯「汪汪助手」毛頭湊熱鬧　偷舔嘴聞菜負責裝可愛

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面