闖高速公路癱瘓交通　爆紅斑馬終於被抓到「直升機逮捕」畫面曝

▲寵物斑馬艾德，逃家一周終於落網。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一頭寵物斑馬逃離家中，多次在社區街道上狂奔引發騷動，甚至還闖到公路上導致道路癱瘓而爆紅，逃家長達1周後傳出，斑馬終於被捕獲的消息，被直升機運送的畫面曝光。

拉瑟福郡(Rutherford)警方對外表示，自5月31日從家中逃出的寵物斑馬艾德(Ed)，8日終於在田納西州中部Christiana區一處牧場中，被Tango 82航空機組人員安全捕獲，被直升機空運並且送回到主人身邊。

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NEW: Runaway Zebra captured after a week on the run in Rutherford County, Tennessee.



His friends aren’t going to believe this.



Ed the Zebra was seen hanging from a helicopter before being delivered to his owner.



The Zebra’s owner said he only had him for a day when the Zebra… pic.twitter.com/zbwx4zccMZ — Collin Rugg (@CollinRugg) June 8, 2025

從新聞照片中可看到，調皮的斑馬艾德被安全地包裹在網中，頭部露在網外，被直升機載送到一輛動物拖車上。

寵物斑馬艾德5月30日前往新主人家居住，然而隔天就逃出家中、被主人通報失蹤，警方後來接到報案，發現艾德竟然闖到繁忙的24號州際公路上，導致交通大亂，警方最後不得不封鎖道路，可是牠卻逃進了附近森林中。

艾德失蹤期間，常被當地民眾目擊出現在街道上的模樣，使得牠在網路上爆紅，還成為一系列迷因圖主角，警方最後透過無人機發現了艾德的行蹤，如今總算安全回到家中。