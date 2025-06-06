後腿多2條！「罕見寄生胎」虎斑浪貓天生6腿　手術後重獲新生

▲小貓被發現天生6條腿。（圖／翻攝自Facebook／Furget Me Not Animal Rescue）

記者李振慧／綜合報導

加拿大當地動物救援組織遇見了一隻天生6條腿的虎斑貓Bitsy，原本在街上流浪的Bitsy被人發現時，由於後腿多了2條腿，一度被誤會可能下半身長了腫瘤，沒想到竟然是超罕見的6腿貓。

位於加拿大亞伯達省(Alberta)首府愛德蒙頓市(Edmonton)的動物救援組織Furget Me Not Animal Rescue，今年4月時意外獲得小貓Bitsy的特殊情況，當時有一名民眾在自家院子中發現外型特別的Bitsy，以為小貓生了重病便通報動物救援。

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工作人員第一次看到Bitsy時，還以為牠可能得了腫瘤，或身上其實背了一隻小貓，沒想到牠天生就有6條腿，還多了1個骨盆，懷疑可能是罕見的寄生胎，當牠還在貓媽媽的子宮中時，意外吸收了雙胞胎才會導致此現象。

工作人員表示，Bitsy剛來到收留中心時全身都是泥土和皮膚潰傷，雖然充滿了病痛，牠還是很友善願意給工作人員抱，懷疑在成為流浪貓前曾有人照顧。

由於多出的2條腿影響到Bitsy的行動能力，導致牠長期忍受不良於行的痛苦，最後決定進行手術切除。

獸醫院最後花了2小時手術，成功幫Bitsy切除了多餘的2條腿和已經無法行走的第3條腿，手術後牠終於可以正常行動與好好躺在貓床上休息。獸醫師表示，「牠以前完全無法正常躺下，當牠第一次知道自己可以舒服躺著時，讓我非常感動」。

Bitsy的故事曝光後，由於許多網友想知道牠的生活近況，所以收養牠的醫生特別開立了專屬的Instagram帳號，現在的Bitsy表現得就像是一隻普通又可愛的小貓，過著幸福的生活。