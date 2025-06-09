曾收養7個月被退回！狗狗發現自己「又回到收容所」　表情超心碎

▲狗狗發現自己又要回到收容所。（圖／翻攝自TikTok／juliesaraceno2）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻名叫德拉諾(Delano)的狗狗在被家庭收養7個月後，又被送回寵物收容中心，整天悶悶不樂的牠，近來被志工帶離收容所一起開車兜風，才總算恢復了笑容，然而當牠發現自己再度要回到收容所時，表情卻讓人心碎，在網路上爆紅。

在華盛頓州當地動物收容中心Benton Franklin Humane Society工作的女子茱莉亞(Julie)，近來在網路上分享小狗德拉諾的故事引發關注。影片中可看到，約2歲的混種犬德拉諾原本開心坐在車上，然而當牠發現自己即將要返回收容所時，眼神逐漸變得悲傷，完全不見原本興奮的模樣。

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影片曝光後獲得2千多萬點閱，許多網友為德拉諾的可憐模樣感到不捨。茱莉亞表示，她去收容所上班時，其他同事詢問她，今天可不可以開車載德拉諾出去兜風，因為牠自從回到收容所後，每天都悶悶不樂的，完全不像以前那隻快樂的小狗。

茱莉亞表示，當德拉諾發現可以外出時非常興奮，立即跳著迎接她，一整天都玩得非常開心，然而當發現自己即將返回收容所時，情緒立刻低落了下來，讓她很不忍心，才會拍攝下來並且分享在網路上。

影片爆紅後，有許多民眾有意願收養德拉諾，甚至還有來自外縣市的人。如今傳出好消息，其中一個家庭聯繫收容中心後，與德拉諾見面後十分順利，已經完成收養並將德拉諾帶回家，德拉諾除了會有愛牠的新家人，還能和其他狗狗手足一起生活。