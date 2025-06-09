手機掉進動物園圍欄　女回家收一堆「狒狒自拍照」傻：太搞笑了

▲狒狒好奇拍下許多自拍照。（圖／翻攝自TikTok／shabahlo）

記者李振慧／綜合報導

荷蘭一名女子近來到動物園遊玩時，手機不小心掉進狒狒區的圍欄內，雖然她試圖請工作人員幫忙，可是工作人員也無能為力，只能眼睜睜看著狒狒們好奇圍著她的手機不斷自拍，趣味畫面在網路上爆紅。

32歲女遊客莎赫拉(Shahra Bahloul)上月在荷蘭埃門市(Emmen)當地動物園Wildlands zoo遊玩，人站在狒狒區圍欄附近自拍時，突然被其他人撞了一下，導致她的手機掉進圍欄內，立刻就引來一群狒狒們，好奇圍著她的手機。

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莎赫拉立即跑去找了一名工作人員，希望對方能幫她撿回手機，工作人員告訴她，他們會盡量幫忙，但如果手機已經被狒狒們帶進夜間休息區域的話，他們也愛莫能助。

眼見手機再也拿不回來，莎赫拉只能無奈離開，沒想到回家後打開電腦登入iCloud 帳戶，意外發現狒狒所拍的7段自拍影片，她表示，「這些內容有長有短，有些是狒狒的自拍，有些只拍到地面」。

莎赫拉將狒狒自拍的影片分享到網路後立即爆紅，獲得20多萬點閱，影片中可看到狒狒們好奇地看著手機鏡頭，一下自拍，一下又把鏡頭對著其他地方，獲得許多網友留言，「哈哈，太搞笑了」、「牠們一直圍著手機，真可愛」、「自拍照拍得很棒耶」。

莎赫拉表示，動物園員工後來幫她找回了手機，但由於手機毀損情況嚴重，已經無法繼續使用，雖然整起事件很有趣，但可以重來的話她還是希望手機沒有掉進狒狒園中。