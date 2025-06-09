4橘貓姊妹成為酒廠「最強貓保全」　工作畫面爆紅：商界女強人

▲4橘貓成為酒廠貓保全。 （圖／翻攝自TikTok／jepthacreed）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州當地一間釀酒廠突然闖進了4隻小橘貓，由於找不到貓媽媽，員工們便讓橘貓姊妹們在釀酒廠內住了下來，後來成為公司的一份子，每天晚上擔任保全盡責守護珍貴酒桶，也成為遊客來訪時最受歡迎的吉祥物。

位於法蘭克福市(Frankfort)郊區的當地釀酒廠Jeptha Creed Distillery，2017年時廠內突然出現4隻小貓。釀酒廠員工表示，小貓們個頭很小，很顯然餓壞了，由於四處都不見貓媽媽的影子，所以他們好心收留貓咪，並以釀酒原料為小貓們取名為麥芽(Malt)、小麥(Wheat)、大麥(Barley)和黑麥(Rye)。

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從釀酒廠分享的影片中可看到，隨著時間過去，4隻小奶貓逐漸健康長大，如今成為酒廠中最盡責的夜間保全，每天晚上都會幫忙巡視酒廠，模樣看起來既認真又可愛，獲得網友大讚，「認真的女孩們，牠們把酒廠管理得很棒」、「喜歡看到由女性經營的企業」、「4個成功的女企業家」、「太可愛了，不管牠們賣什麼我都會買」。

酒廠人員表示，小貓們晚上雖然很盡責，但白天時大多在睡覺，可是當有遊客前來參觀時，小貓們都會醒來、幫忙招待遊客，已成為最受遊客歡迎的吉祥物。