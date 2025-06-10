車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

▲貓在車禍發生前感知到危險。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一輛汽車突然衝撞進民宅，直接衝向賓士貓所在的位置，幸好貓咪提前感知到災禍即將發生，在車子撞到牠幾秒前成功逃離，主人後來發現這輛汽車卡在房子中，驚險畫面曝光。

澳洲9News報導，事件8日下午5時左右發生在雪梨市郊區貝拉拉(Berala)諾丁丘路(Nottinghill Road)一戶民宅，屋主一家人突然聽到一聲巨響，出外查看發現一輛車竟然撞進他們家，差點撞死寵物貓Wah Wah。

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#EXCLUSIVE: An out-of-control car has slammed into a Berala home, leaving a family to deal with the damage.



Miraculously though, their pet cat was in the line of fire when it somehow sensed the danger and sprang to safety. @BaileyKenzie9 #9News pic.twitter.com/FRb8zFYwx5 — 9News Sydney (@9NewsSyd) June 9, 2025

從監視器畫面中可看到，Wah Wah原本悠閒坐在院子中的貓床上，沒多久後方突然出現一輛車，直直往牠的方向衝過來，就在車子即將衝破鐵門並且撞向牠時，Wah Wah提前感知到危險、及時離開現場才沒有受傷。

救援人員趕到現場後，從車內救出一名41歲女駕駛，女駕駛在撞向男子家中前，一路上還撞毀了多輛汽車和房屋，目前已被送往醫院。男屋主彼得(Peter Guo)表示，他非常意外竟然會發生這樣的事，事件造成他上千澳元的損失，只能慶幸家人與貓都平安無事。