車子瞬間撞進民宅　「賓士貓神預知」差幾秒逃死劫畫面曝

▲貓在車禍發生前感知到危險。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨一輛汽車突然衝撞進民宅,直接衝向賓士貓所在的位置,幸好貓咪提前感知到災禍即將發生,在車子撞到牠幾秒前成功逃離,主人後來發現這輛汽車卡在房子中,驚險畫面曝光。

澳洲9News報導,事件8日下午5時左右發生在雪梨市郊區貝拉拉(Berala)諾丁丘路(Nottinghill Road)一戶民宅,屋主一家人突然聽到一聲巨響,出外查看發現一輛車竟然撞進他們家,差點撞死寵物貓Wah Wah。

#EXCLUSIVE: An out-of-control car has slammed into a Berala home, leaving a family to deal with the damage.



Miraculously though, their pet cat was in the line of fire when it somehow sensed the danger and sprang to safety. @BaileyKenzie9 #9News pic.twitter.com/FRb8zFYwx5