10歲虛弱狗狗超會演「被收養秒變活龍」　主人傻：連獸醫都騙過

▲狗狗被收養後，才發現之前都在裝病。（圖／翻攝自Humane Society of Monroe County）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一隻叫做藍波(Rambo)的10歲狗狗，由於年紀大了走路行動不便，來到動物收容所後一直沒有人收養，工作人員不忍心，決定把牠帶回家安享晚年，才發現原來所有工作人員一直都被狗狗騙了。

當地動物收容中心Humane Society of Monroe County人員表示，10歲的藍波和另外一隻狗狗Diesel原本是一起生活的狗兄弟，由於原任主人無力繼續照顧，所以將2狗送到收容所，2隻狗剛抵達的時候都有體重過輕的問題，需要工作人員更多的照顧。

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一段時間過去，恢復健康的Diesel先獲得飼養，只剩下又老又病的藍波繼續生活在收容所中，工作人員不捨藍波的處境，希望能讓牠好好度過晚年，所以決定帶回家照顧，沒想到帶回家後才發現上當。

收容中心在臉書上分享，「藍波是一隻10歲的虛弱老狗，幾乎無法行走，所以我們把牠交給2名善心女士，讓牠可以度過最後的時光，沒想到藍波是大騙子，牠回家後可以跳過圍欄、追球和玩具」。

貼文曝光後獲得3.8萬人按讚，網友留言，「哈，狗狗一直在等待自由」、「狗狗笑得好開心，好像在說『你們都上當了』」、「我也被家中6歲狗騙，回家後牠可以從2樓陽台跳下來，和我們帶牠回來時完全不一樣」。

收容所表示，「牠成功騙了我們所有人，包含獸醫」，並透露以前也遇過類似事件，有些聰明狗狗很會演戲。藍波的新主人則表示，雖然有些意外，但他們全家人都非常喜歡藍波，很開心能成為牠的新家人。