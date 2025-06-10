拼命叫浪貓被無視！女意外「喚出十幾隻動物」　網笑：真白雪公主

▲女拼命叫貓貓不理，反而來了其他動物。（圖／翻攝自TikTok／nu11user）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在路上發現一隻可愛流浪貓，愛貓的她不斷呼喚小貓，希望貓咪能夠賞臉過來，然而不論她怎麼努力，貓咪就是不肯過來，結果卻是十幾隻其他動物跑了過來。

女子莉薇(Livy)在網路上分享，她和男友一起吃完早餐，前去停車場準備上車時，發現了一隻可愛虎斑貓，所以她發出聲音，希望能夠把虎斑貓引誘過來，然而貓咪卻完全不賞臉。

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影片中可看到，莉薇叫了一陣後，貓咪完全不為所動，結果後方卻突然出現2隻鴨子，朝她的方向跑過來，沒多久鴨子後面又出現一隻林鸛(wood stork)和許多隻雞，詭異情況讓她十分傻眼，

影片獲得50多萬點閱，許多網友留言，「你是怎麼招喚出一個動物園的」、「這些鳥類到底是從哪裡跑來的」、「好像白雪公主喔」、「重點是，出現了這麼多鳥，小貓還是完全不想理你」。