前任主人過世！狗狗被送收容所　獲「熟悉老友」暖心郵差收養

▲被送到收容所的狗狗，再次獲得新家。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一隻叫做佛洛伊德(Floyd)的狗狗，飼養牠多年的老主人過世，使得牠被送到當地動物收容所中，每天在收容所中過著不知道未來在哪裡的生活，幸好一名與牠結識多年的郵差聽聞消息後決定收養，讓牠又能擁有家。

擔任郵差的男子柏克(Ian Burke)近來收養了這隻體重為70磅（約31公斤）的狗狗佛洛伊德。柏克表示，其實他認識佛洛伊德已經很多年，過去3年來他時常會送信到狗狗的主人家中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柏克表示，他記得第一次送信到佛洛伊德家時，佛洛伊德一看到他就表現得很熱情，「牠離開家門後立刻朝我衝過來，就像一隻可愛的小狗狗」，讓送信到佛洛伊德家成為他每周最期待的事。

柏克表示，大約1年前他的送信路線改變，近來接替他路線的同事告訴他，佛洛伊德的主人過世了，狗狗被帶到收容所中，讓他特別早起，在收容所還沒開門時就趕到現場排隊，只為了確保自己是第一個提出收養佛洛伊德的人。

柏克最後成功收養了佛洛伊德，他感性表示，總覺得自己有照顧佛洛伊德的責任，相信前任主人在天之靈知道，是佛洛伊德熟悉的郵差接手照顧，也會對這個結果感到欣慰。