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路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆

路上發現「一團小毛球」竟是貓頭鷹寶寶　警多做1動作被讚爆。（圖／翻攝自Pinellas County Sheriff`s Office）

▲警官在路上發現貓頭鷹寶寶。（圖／翻攝自Pinellas County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名警官在街上巡邏時，意外在路上發現一團小毛球，仔細一看小毛球竟然是一隻需要幫助的小貓頭鷹，警官立即幫忙把小貓頭鷹帶到安全的地方，由於附近不見貓頭鷹媽媽身影，後來已交由野生動物中心幫忙照顧。

佛州皮尼拉斯郡(Pinellas)警方在臉書上發文，男警官史密斯(Smith)5月22日上午8時30分左右，在清水市(Clearwater)當地一處停車場的柏油路上，發現一隻東美角鴞(Eastern screech owl)寶寶。

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史密斯發現貓頭鷹寶寶後，由於貓頭鷹位於人車來往頻繁的路中央，先幫忙把貓頭鷹帶到比較安全的地方，擔心貓頭鷹媽媽可能會出現，所以在現場等待了一段時間，後來才通知佛州魚類與野生動物委員會(FWC)官員前來處理。

小貓頭鷹目前已被帶到野生動物中心接受照顧，警方在貼文中特別提醒民眾，如果在路上發現野生動物寶寶，其父母通常會在附近，建議可以先在現場觀察情況，如果發生緊急情況，最好向專業人員尋求幫助。

貼文曝光後獲得網友大讚，「如果是我遇到的話，可能會傻傻把貓頭鷹帶回家，謝謝警官救了牠」、「貓頭鷹寶寶太可愛了」、「貓頭鷹看起來很無助又害怕」、「謝謝警官，拯救了這個可愛的寶寶」、「謝謝發文提醒，很好的建議」。

關鍵字： 貓頭鷹佛州ClearwaterEastern screech owl北美要聞

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